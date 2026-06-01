思いついたときに相談できるサロンOEM専用AI！ 「AIコンシェルジュ・サービス」

記事ポイント AIコンシェルジュが24時間OEM・成分・商品企画の相談に対応12本から始められる超小ロット対応の3プランを用意2026年6月9日サービス開始・専用サイトと公式LINEで無料利用可 AIコンシェルジュが24時間OEM・成分・商品企画の相談に対応12本から始められる超小ロット対応の3プランを用意2026年6月9日サービス開始・専用サイトと公式LINEで無料利用可

ワイマック ジュエル・コスメティックスは、デジタルサロン協会と共同で、美容室向けOEM相談に特化した「AIコンシェルジュ・サービス」の提供を2026年6月9日に開始しました。

12本の超小ロットから処方設計まで、サロン規模に合わせた3つのOEMプランとAI相談窓口をセットで提供し、オリジナルブランドづくりを支援するサービスです。

「AIコンシェルジュ・サービス」

提供開始日：2026年6月9日利用料：無料利用対象：美容室限定利用方法：専用サイト（jewel-salon-oem.com）または公式LINE

ワイマック ジュエル・コスメティックスは兵庫県姫路市を拠点とする美容専門メーカーで、自社ブランド「ジュエル・コスメティックス」のもとパーマ・カラー・シャンプー・トリートメントなどを製造販売してきました。

今回のAIコンシェルジュ・サービスは、同社のOEM製造ノウハウとデジタルサロン協会のDX推進力を掛け合わせて開発された、美容室に特化した相談プラットフォームです。

国内の美容室は約25万店舗に達しており、大手コンビニ3社合計の約5倍の店舗数となっています。

その多くが小規模サロンで、サロン専売品の価格崩壊やEC流通の拡大により物販で利益を出しにくい状況が深刻化しています。

こうした背景から注目されているのが「サロンOEM」です。

カラーが得意な美容室がカラーケア・シャンプーを開発するなど、サロン独自の商品をブランディングの柱としながら、店販やECの新たな収益源として活用する動きが広がっています。

しかし「相談する相手がいない」「何から始めればいいか分からない」「小ロットでは対応してもらえない」といった理由から、多くのサロンが踏み出せていない状況でした。

AIコンシェルジュが24時間対応

AIコンシェルジュは、OEMの進め方・製造ロット・成分の選定・商品企画など、オリジナルブランドづくりに関する疑問に24時間対応します。

これまで「どこに相談すればいいか分からない」と感じていた担当者も、思いついたときにすぐ質問できます。

専用サイトと公式LINEの両方から無料でアクセスでき、サロンの状況に合わせた情報をその場で得られます。

集客力の強化・人材の確保・スタッフのモチベーション向上・カラーやパーマの技術売上アップなど、サロン固有の悩みに対してもオリジナル商品という視点からアドバイスを得られるのが特徴です。

サロン規模に応じた3つのOEMプラン

『イージーオーダー12』：既製品にオリジナルラベルを貼付、12本からスタート可能（小規模サロン・トライアル向け）『パターンオーダー100』：中味・成分・香り・容器などを選択し、製造ロット100kgからオリジナル商品化（中規模サロン向け）『フルオーダー300』：処方設計から完全オリジナルで開発可能、製造ロット300kgからオリジナル商品化（大規模サロン向け）

小規模サロンは『イージーオーダー12』でわずか12本から自社ラベルのオリジナル商品を試すことができます。

在庫リスクを最小限に抑えながら店販への第一歩を踏み出せるプランです。

中規模サロンが選ぶ『パターンオーダー100』では、成分・香り・容器を組み合わせて独自性の高い商品を製造できます。

自サロンのカラー施術やケアメニューに合わせた成分設計が可能で、ブランドの差別化につながります。

大規模サロン向けの『フルオーダー300』は、処方設計の段階から完全オリジナルで商品を開発できるプランです。

製造ロット300kgからの対応となり、サロン独自の処方を持つ本格的なオリジナルブランドを構築できます。

3プラン共通して、AIコンシェルジュを通じてOEMの進め方から容器選定まで一貫して相談できます。

どのプランから始めるかの判断もAIコンシェルジュに問いかけることで、サロンの現状と目標に合った選択肢を得られます。

よくある質問

Q. AIコンシェルジュ・サービスはどこから利用できますか？

A. 専用サイト（jewel-salon-oem.com）と公式LINEの両方から無料で利用できます。

美容室限定のサービスで、2026年6月9日より提供を開始しています。

Q. 小規模サロンでもオリジナル商品を作れますか？

A. 『イージーオーダー12』プランでは、既製品にオリジナルラベルを貼付する形で12本から商品化できます。

トライアルとしても活用でき、小規模サロンでも始めやすい内容になっています。

Q. 3つのOEMプランはどう選べばよいですか？

A. サロン規模によって異なります。

小規模サロンやトライアルには『イージーオーダー12』、中規模サロンには成分・香り・容器を選べる『パターンオーダー100』（製造ロット100kg〜）、大規模サロンには処方設計から完全オリジナルで開発できる『フルオーダー300』（製造ロット300kg〜）が対応しています。

サロンのオリジナル商品はブランディングの柱になるだけでなく、集客力の強化やスタッフのモチベーション向上にも貢献できるものです。12本の超小ロットから処方設計の完全オリジナルまで、サロンの規模と目標に合ったプランで自分たちの商品を持てるのが「AIコンシェルジュ・サービス」の紹介でした。

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