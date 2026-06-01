水槽の青い光に包まれる深夜の隠れ家！ 「Luminous Noir(ルミナスノワール)」

記事ポイント 名古屋・大須エリア唯一のアクアリウムバーが2026年4月25日にグランドオープン営業時間は22時から翌朝7時まで、深夜の静寂と大型水槽の癒やし空間2026年5月10日よりモーニングセットの提供もスタート 名古屋・大須エリア唯一のアクアリウムバーが2026年4月25日にグランドオープン営業時間は22時から翌朝7時まで、深夜の静寂と大型水槽の癒やし空間2026年5月10日よりモーニングセットの提供もスタート

百鬼が運営するアクアリウムバー「Luminous Noir(ルミナスノワール)」が、名古屋・大須エリアに2026年4月25日グランドオープンしました。

大型水槽が醸し出す幻想的な雰囲気の中、22時から翌朝7時まで営業し、仕事終わりや夜間勤務の方々が静かにくつろげる場所です。

「Luminous Noir(ルミナスノワール)」

所在地：愛知県名古屋市中区大須2丁目27-34 6号営業時間：22:00〜翌7:00（L.O. 6:00）席数：10席

「Luminous Noir(ルミナスノワール)」は、名古屋・大須エリア唯一のアクアリウムバーです。

大須は日中こそ多くの人が行き交う観光地ですが、夜間は穏やかな表情に変わります。

深夜帯にゆっくり過ごせる場所は限られており、「仕事終わりに一息つける場所が少ない」という声を受けて誕生しました。

騒がしさや過度な演出を排し、水槽の光や魚たちの動きを眺めながら自然体でいられる空間を目指しています。

大須の夜に静かに過ごせる場所

忙しい日常の中で気持ちを切り替えられる、穏やかなひとときを提案するのがこの店の核心です。

栄・錦エリアからタクシーで約5分という立地で、繁華街で働く方々も立ち寄りやすい位置にあります。

幻想的な大型アクアリウムが演出する空間

店内には空間の象徴となる大型アクアリウムがあります。

青く照らされた水槽の中を魚たちが泳ぐ様子は、一般的なバーとは一線を画す落ち着いた雰囲気です。

全10席の店内は、一人でじっくり過ごしたい方から友人やカップルでの利用まで対応できる規模感。

カウンター席にはコンセントも完備しています。

大型水槽にはディスカスやベタといった鮮やかな熱帯魚が泳いでいます。

静かに揺れる水草と青い光が合わさり、深夜でも落ち着いた雰囲気。

女性一人でも、お酒を飲まない方でも

女性スタッフを中心とした店舗運営で、夜間営業でも女性一人で安心して立ち寄れる空間づくりを意識しています。

仕事帰りや終電後の利用も増えています。

アルコール以外にノンアルコールカクテルも豊富に揃えており、お酒を飲まない方や車で来た方もそれぞれのペースで過ごせます。

「飲酒を前提とした空間」ではなく、大型水槽を眺めながら会話を楽しんだり、一人の時間を慈しんだりする「場所」そのものを提供しています。

メニュー

ノンアルコールカクテルを含む各種ドリンクを取り揃えています。

お酒を楽しみたい方にも、ソフトドリンクだけで過ごしたい方にも対応できるラインナップです。

モーニングメニュー

2026年5月10日より、モーニングセットの提供が始まりました。

ソフトドリンクと軽食を組み合わせたセットメニューで、深夜から早朝にかけて利用する方がよりゆったりと過ごせます。

水槽の前でモーニングを味わうという、一般的なカフェとは違う朝の時間が過ごせます。

夜通し働いた後に、静かな水槽を眺めながら一息つける場所として利用できます。

仕事終わりのリフレッシュや大切な方との時間、デートなど多様なシーンで訪れることができ、お酒を飲む人も飲まない人も等しく過ごせる大須の夜の選択肢です。

深夜の大須で、水槽の青い光に包まれながら静かな時間をゆったりと味わえます。

「Luminous Noir(ルミナスノワール)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Luminous Noir(ルミナスノワール)」の営業時間はいつですか？

A. 営業時間は22時から翌朝7時まで（ラストオーダーは6時）です。

名古屋市中区大須2丁目27-34 6号にあり、栄・錦エリアからタクシーで約5分の立地です。

Q. お酒を飲まない人でも利用できますか？

A. 利用できます。

ノンアルコールカクテルも豊富に取り揃えており、お酒を飲まない方や車で来た方もそれぞれのペースで過ごせる空間になっています。

Q. モーニングメニューはいつから始まりましたか？

A. 2026年5月10日よりモーニングセットの提供が始まりました。

ソフトドリンクと軽食を組み合わせたセットメニューで、深夜から早朝にかけての利用者向けに用意されています。

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