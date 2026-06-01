記事ポイント HAMARIがトヨタ自動車陸上長距離部・吉居駿恭選手とサポート契約を締結吉居選手は箱根駅伝で2大会連続区間賞を獲得した長距離トップランナー兄・吉居大和選手に続き兄弟でカルノパワーを愛用する体制に HAMARIがトヨタ自動車陸上長距離部・吉居駿恭選手とサポート契約を締結吉居選手は箱根駅伝で2大会連続区間賞を獲得した長距離トップランナー兄・吉居大和選手に続き兄弟でカルノパワーを愛用する体制に

浜理薬品栄養科学（HAMARI）が、トヨタ自動車陸上長距離部所属の吉居駿恭選手とサポート契約を締結しました。

吉居選手は2026年3月に中央大学を卒業し、実業団という新たな舞台でスタートを切った長距離ランナーです。

同じくトヨタ自動車陸上長距離部所属の兄・吉居大和選手に続くサポート契約となります。

「吉居駿恭選手」

所属：トヨタ自動車陸上長距離部出身：中央大学陸上競技部（主将）2026年3月：中央大学卒業・トヨタ自動車陸上長距離部入部

吉居駿恭選手（よしい しゅんすけ）は、2026年春に中央大学を卒業し、トヨタ自動車陸上長距離部へ入部した長距離ランナーです。

大学時代は名門・中央大学陸上競技部の主将を務め、チームをけん引しました。

日本陸上界において今後さらなる飛躍が期待されるトップランナーとして注目を集めています。

吉居駿恭選手の主な戦績

2024年 第100回箱根駅伝 7区 区間賞2025年 第101回箱根駅伝 1区 区間賞2025年 第59回織田幹雄記念国際陸上競技大会 5000m優勝2025年 第57回全日本大学駅伝 2区 区間2位

大学4年間で2024年の第100回箱根駅伝7区区間賞を獲得。

続く2025年の第101回大会では1区を任され、スタート直後に飛び出してトップに立ち、見事2度目の区間賞を手にしました。

最終学年は主将としてチームをけん引しながら、個人でも結果を残し続けました。

2025年の第59回織田幹雄記念国際陸上競技大会では5000mで優勝、第57回全日本大学駅伝2区では区間2位に入るなど、トラック・駅伝の両面で高いパフォーマンスを発揮しています。

吉居兄弟、揃ってサポート契約

今回のサポート契約は、先に契約を締結していた兄・吉居大和選手に続くものです。

吉居大和選手も同じくトヨタ自動車陸上長距離部に所属しており、兄弟揃って「カルノパワー」を愛用する体制となりました。

長距離陸上界をけん引する兄弟の挑戦を、カルノパワーがサポートします。

吉居駿恭選手（中部実業団対抗）

中央大学を卒業後、中部実業団対抗などの実業団の舞台でも競技を続けています。

世界を目指す挑戦がいよいよ本格的に動き出しています。

「カルノパワー」とは

「カルノパワー」は、中央大学駅伝チームやトヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和選手・湯浅仁選手、トライアスロンの国際大会出場選手など、多くのトップアスリートが愛用するサプリメントです。

発売から10年、特に長時間エネルギーを発揮することが求められるスポーツシーンで急速に普及しています。

目的やシーンに合わせて選べる3つのラインアップで、アスリートのスポーツライフをサポートします。

HAMARIは創業70年以上の大阪市に本社を置く製薬・健康食品メーカーで、食品原料の国内製造にこだわり、安全品質の健康食品・サプリメントを手がけてきました。

マルチタスク・ペプチド「カルノシン」

カルノシンは、動物の筋肉に多く含まれる成分で、ヒトの筋肉や脳において重要な役割を果たします。

運動中のパフォーマンスをサポートするほか、ラストスパートや運動後のリカバリーにも役立ちます。

カルノシンはイミダゾールジペプチドという成分の一種で、ヒトの体内で主に存在し働いているのがこの「カルノシン」です。

食習慣や加齢によって体内濃度が減少するため、意識的に補給することが重要とされています。

多くの競技のアスリートに支持されており、継続的な摂取でパフォーマンスのサポートが期待できます。

HAMARIが製造するカルノシンは国内の厳格な品質管理のもとで製造されており、ヒトの体内に主に存在する「カルノシン」を国内で自社製造しているのはHAMARIだけです。

「カルノパワーDAILY」

商品名：カルノパワーDAILY価格：1個 5,832円（税込）内容：120粒・約30日分サイズ：約 幅120mm×高さ200mm×厚み20〜25mm

日常的なカルノシン摂取でコンディショニングをサポートするカプセルタイプのサプリメントです。

約30日分を1個にまとめたボトルタイプで、毎日の習慣として取り入れやすい形状になっています。

トレーニング期間を通じて継続的に使えるため、シーズンを通したコンディション維持に適しています。

「カルノパワーSTICK」

商品名：カルノパワーSTICKフレーバー：グレープフルーツ味価格：1個 3,240円（税込）内容：4.5g×7本入り外装サイズ：幅130mm×高さ210mm×厚み35〜40mm個包装サイズ：幅38mm×高さ140mm

レース本番向けに設計された顆粒タイプの個包装サプリメントです。

カルノパワーDAILY（カプセルタイプ）の倍量のカルノシンを配合しており、勝負どころで集中的に補給できます。

個包装のスティック形状で携帯しやすく、レース会場やトレーニング先へそのままバッグに入れて持ち運べます。

グレープフルーツ味で、顆粒をそのまま口に入れて服用できます。

「カルノパワーENERGY」

商品名：カルノパワーENERGY発売日：2024年12月17日（火）フレーバー：ラムネ味、ジンジャーエール味、メロンソーダ味価格：1個 346円（税込）／10個（箱入り）3,456円（税込）サイズ：約 縦135mm×横70mm（1個）／横72mm×奥行109mm×高さ136mm（箱）販売場所：ハマリの健康食品公式オンラインショップ、楽天市場店、Amazon店、その他お取り扱いスポーツ店

持久力が必要な場面向けに成分を配合したエネルギージェルタイプの個包装サプリメントです。

ラムネ・ジンジャーエール・メロンソーダの3種のフレーバーから選べます。

1個346円（税込）から購入でき、10個入りのボックスタイプも用意されています。

携帯しやすい個包装で、レース中の補給や長時間の練習中に手軽に使えます。

カルノパワーは3ラインアップ揃って、ハマリの健康食品公式オンラインショップ、楽天市場店、Amazon店のほか、お取り扱いスポーツ店でも購入できます。

箱根駅伝2大会連続区間賞を達成した吉居駿恭選手が実業団でもカルノパワーとともに世界を目指す挑戦を続けます。

カルノパワーの紹介でした。

よくある質問

Q. 吉居駿恭選手はどのような戦績を持っていますか？

A. 2024年の第100回箱根駅伝で7区区間賞、2025年の第101回箱根駅伝で1区区間賞を獲得しています。

また2025年の第59回織田幹雄記念国際陸上競技大会では5000mで優勝し、第57回全日本大学駅伝2区では区間2位に入っています。

Q. カルノパワーのラインアップはどれですか？

A. 「カルノパワーDAILY」（カプセルタイプ・約30日分、5,832円税込）、「カルノパワーSTICK」（グレープフルーツ味顆粒タイプ・7本入り、3,240円税込）、「カルノパワーENERGY」（エネルギージェルタイプ・1個346円税込）の3種類です。

Q. カルノシンを国内で自社製造しているのはHAMARIだけですか？

A. ヒトの体内に主に存在する「カルノシン」を国内で自社製造しているのはHAMARIだけとされています。

国内の厳格な品質管理のもとで製造されています。

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