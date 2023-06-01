【日本代表のスウェーデン戦スタメン予想】GS突破へ！チュニジア戦から４人を入れ替え。３バックは“総替え”で22歳DFが先発と予測。久保欠場のシャドーは快足コンビか
北中米ワールドカップを戦っている日本代表はここまで１勝１分け。強豪オランダと２−２で引き分けた後、チュニジアを４−０で粉砕した。現地６月25日には、グループステージ突破を懸けてスウェーデンと相まみえる。
打つ手打つ手がことごとく当たっている森保一監督は、この一戦にどんなスターティングメンバーで挑むのか。定番の３ー４−２−１で予想してみたい。
まずGKは、もちろん正守護神の鈴木彩艶（パルマ）。チュニジア戦は冨安健洋、板倉滉（ともにアヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）で組んだ３バックは、総入れ替えか。オランダ戦で先発した渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）が復帰で、左CBは、２試合連続スタメンの伊藤を温存し、デンマークでプレーし、北欧のサッカーを知る22歳の鈴木淳之介（コペンハーゲン）を抜擢すると読んだ。
ダブルボランチは、鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野海舟（マインツ）のオランダ戦セットに戻すのではないか。チュニジア戦では田中碧（リーズ）が躍動したが、シャドーの人選と中盤での主導権争いを考え、森保監督は鎌田をボランチで使うと見た。
ウイングバックは３試合連続で右の堂安律（フランクフルト）、左の中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）。個人的には右に菅原由勢（ブレーメン）を起用して、堂安を攻撃に絡める右シャドーで使う策も面白いと考えるが、指揮官はいじらないのではないか。
前節と同様に久保建英（レアル・ソシエダ）の欠場が決まっているシャドーは、伊東純也（ゲンク）と前田大然（セルティック）の快足アタッカーコンビ。２列目からの抜け出しは、スピードがあるわけではないスウェーデンDF陣には有効だろう。ハイプレスで、決してスムーズではないスウェーデンのビルドアップを分断したい。
１トップはチュニジア戦で２ゴール・１アシストの上田綺世（フェイエノールト）が３試合連続で先発。２列目を活かすポストプレーも含め、現状では替えが利かない。途中で小川航基（NEC）らと交代できる展開になれば理想的だ。
結果、チュニジア戦から４人を入れ替えると予想した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
打つ手打つ手がことごとく当たっている森保一監督は、この一戦にどんなスターティングメンバーで挑むのか。定番の３ー４−２−１で予想してみたい。
まずGKは、もちろん正守護神の鈴木彩艶（パルマ）。チュニジア戦は冨安健洋、板倉滉（ともにアヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）で組んだ３バックは、総入れ替えか。オランダ戦で先発した渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）が復帰で、左CBは、２試合連続スタメンの伊藤を温存し、デンマークでプレーし、北欧のサッカーを知る22歳の鈴木淳之介（コペンハーゲン）を抜擢すると読んだ。
ダブルボランチは、鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野海舟（マインツ）のオランダ戦セットに戻すのではないか。チュニジア戦では田中碧（リーズ）が躍動したが、シャドーの人選と中盤での主導権争いを考え、森保監督は鎌田をボランチで使うと見た。
前節と同様に久保建英（レアル・ソシエダ）の欠場が決まっているシャドーは、伊東純也（ゲンク）と前田大然（セルティック）の快足アタッカーコンビ。２列目からの抜け出しは、スピードがあるわけではないスウェーデンDF陣には有効だろう。ハイプレスで、決してスムーズではないスウェーデンのビルドアップを分断したい。
１トップはチュニジア戦で２ゴール・１アシストの上田綺世（フェイエノールト）が３試合連続で先発。２列目を活かすポストプレーも含め、現状では替えが利かない。途中で小川航基（NEC）らと交代できる展開になれば理想的だ。
結果、チュニジア戦から４人を入れ替えると予想した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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