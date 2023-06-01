決勝Tの行方を占う注目の一戦へ！「間違いなくチャンスになる」上田綺世が語る“スウェーデン攻略のヒント【W杯】
スウェーデンの守備の特徴について、日本代表FW上田綺世は「前に強いのが特徴」と語った。
単純な中央突破は容易ではないだろう。となれば、攻略の糸口となるのはサイドからの崩しだ。
実際、スウェーデンと対戦したオランダは、サイド攻撃で相手守備を揺さぶり、２点目と３点目を奪っている。５−１の大勝につなげた形は、日本にとっても大きなヒントになる。
ポイントは、GKとDFの間にどれだけ質の高いクロスを送り込めるか。上田も「そこは間違いなくチャンスになる」と断言した。
「（日本には）良いクロスを上げられる選手が多くいますし、僕もクロスにはしっかり入っていこうと考えています。クロスからチャンスは作れるんじゃないかなと」
チュニジア戦では、ミドルに加えて、佐野海舟のクロスに合わせたヘディングシュートでネットを揺らした。ワールドカップで待望のゴールを決め、「ひとつ肩の力が抜けた」と語るエースストライカーは、スウェーデン戦でも再び結果を残せるか。
サイドから供給されるクロスに、上田がどう飛び込むか。決勝トーナメントの行方を占う注目の一戦で、改めて存在感を示してほしい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
単純な中央突破は容易ではないだろう。となれば、攻略の糸口となるのはサイドからの崩しだ。
実際、スウェーデンと対戦したオランダは、サイド攻撃で相手守備を揺さぶり、２点目と３点目を奪っている。５−１の大勝につなげた形は、日本にとっても大きなヒントになる。
ポイントは、GKとDFの間にどれだけ質の高いクロスを送り込めるか。上田も「そこは間違いなくチャンスになる」と断言した。
チュニジア戦では、ミドルに加えて、佐野海舟のクロスに合わせたヘディングシュートでネットを揺らした。ワールドカップで待望のゴールを決め、「ひとつ肩の力が抜けた」と語るエースストライカーは、スウェーデン戦でも再び結果を残せるか。
サイドから供給されるクロスに、上田がどう飛び込むか。決勝トーナメントの行方を占う注目の一戦で、改めて存在感を示してほしい。
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