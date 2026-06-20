Ｓｎｏｗ Ｍａｎが２５日発表の「オリコン上半期ランキング２０２６」（昨年１２月２２日付〜６月１５日付）作品別売上数部門のシングルランキングで１位を獲得したことが２４日、分かった。「ＢＡＮＧ！！／ＳＡＶＥ ＹＯＵＲ ＨＥＡＲＴ／オドロウゼ！」が期間内に９６．１万枚を記録。男性アーティスト史上初となる通算４回目の上半期シングル１位となった。

宮舘涼太（３３）と佐久間大介（３３）は「一曲一曲に思い入れがあります」と楽曲愛を吐露し「さらに進化し、アップデートしたものを出していきたい」と決意を込めた。

また、Ｍ！ＬＫは合算シングルランキングで自身初の１位を獲得した。２月発売の「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」が自己最高累積売り上げ５６．５万枚を記録。ストリーミングランキングにおいても「−滅！」が２位、「爆裂−」が８位とポイントを伸ばした。

リーダーの吉田仁人（２６）は「まさに『爆裂うれしすぎて滅！』という感じです」と喜びを爆発させ、受賞を糧に「日本を元気にできるように下半期も頑張っていきたいと思います！」と気合を入れ直した。