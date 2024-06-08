K―POPガールズグループ「IVE」の世界ツアー東京公演が24日、東京ドームで行われた。2年ぶりの同所公演。4万8000人の大観衆を前に、ツアータイトル「SHOW WHAT I AM」を体現するステージを展開した。

際だったのは中盤の6人それぞれのソロ曲パート。2度目の世界ツアーとなる今回初めて取り入れたもので、レイ（22）のガーリーな姿が特徴的な「In Your Heart」やウォニョン（21）の長い手足が生かされたダンスナンバー「8」など幅広いジャンルを表現する強みをみせた。

終盤に感謝を伝えるあいさつで、リズ（21）が感極まって涙を流し、メンバー全員が抱き合って支えた。2年前に初めて同所公演を行った際にも最後のあいさつでメンバーが涙を流し、肩を組み合って労い合う瞬間があった。今回のリズの涙には2度目だからこそ“より成長した姿を”という気持ちの強さがあったからこそ、終演が近づいたことで緊張の糸が緩んだように思えた。

唯一の日本人メンバーのレイ。前回の公演時は思いを手紙にしたためていたが、今回はステージで感じた思いを言葉にした。「きょうの東京ドームも本当にあっという間で、いまの自分も“少しは成長したな！”と思える時間だったし、京セラ2日間に続いて2回目の東京ドームは夢みたい」。かみしめながらも熱を帯びた力強い言葉とともに、DIVE（ダイブ、ファンの総称）に感謝した。

2時間30分のステージで、最新曲「LUCID DREAM」など27曲を届けた。今回のツアーにおける日本公演は4月の京セラドーム2公演と計3公演で計12万7000人を魅了した。