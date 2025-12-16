男性5人組「M！LK」のシングル「爆裂愛してる/好きすぎて滅！」が、オリコン上半期ランキング・作品別売上数部門の「合算シングルランキング」で1位に輝いた。CD売り上げやサブスクリプション（定額聴き放題）の再生数などを合算したランキング。M！LKは全部門を通じて初の1位獲得で、リーダーの吉田仁人（26）は「まさに“爆裂うれしすぎて滅！”」と大喜びした。

同作は2月に発売され、自己最高となる56万5000枚の累積売り上げを記録。サブスクでも「爆裂…」が1億3196万回、「好きすぎて…」が1億9272万回以上再生された。

昨年は「イイじゃん」がSNSで大バズリ。歌詞の「ビジュイイじゃん」は新語・流行語大賞の候補となり、NHK紅白歌合戦にも初出場した。その勢いは今年に入ってさらに加速。音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」で5冠を獲得したほか、メンバーそれぞれがドラマやバラエティーで個性を発揮。テレビで見ない日はない活躍ぶりだ。

その躍進を象徴するのが今作の2曲だ。歌謡曲のような曲調と、印象的な歌詞、振り付けが多くの人の心をつかんだ。特に「滅！」という言葉は日常会話に取り込みやすく大流行している。

書道六段の佐野勇斗（28）は「トロフィーがめちゃくちゃ重たい。文鎮70個分くらい」と受賞に笑顔。「滅！」については「運動会でも使ってくれる。毎日園児の顔が送られてくる。俺、何百人の“滅！”（のポーズ）見ているんだろう」と話し、幅広い世代に親しまれていることを実感している様子だ。

まだまだ勢いが増しそうなM！LK旋風。吉田は「今の目標は“日本を元気にする”。これからも日本を元気にできるように下半期も頑張っていきたい」と宣言した。

《佐野は新CMに“イイじゃん”》佐野は24日、都内で「ドクターシーラボ」のブランドアンバサダー就任式に出席した。25日放送開始の新CMについて「めちゃくちゃ“イイじゃん”」とポーズ付きで感想。滅ポーズ、爆裂ポーズも続けて披露するサービスっぷりだった。トークでは、グループで夢に向き合う時に意識していることを、「メンバー、スタッフ、ファンと向き合うこと」と明かした。