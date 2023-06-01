“りくりゅう”三浦璃来・木原龍一＆櫻坂46森田ひかるがマクドナルド新CMで初共演 細田守監督作品とコラボ
【モデルプレス＝2026/06/25】“りくりゅう”の愛称で知られるフィギュアスケーターの三浦璃来と木原龍一、櫻坂46の森田ひかるが出演する「ビッグマック『あの頃も今も、夏といえば』篇」（30秒）が6月30日より全国放送（※一部地域を除く）される。
【写真】五輪金ペア、ビックマックに笑顔溢れる
新CMは“日本の原風景”や“青春”を描くために、細田守氏が監督を務めたアニメーション作品『時をかける少女』（2006）、『サマーウォーズ』（2009）、『おおかみこどもの雨と雪』（2012）の3作品とのコラボレーションが実現。また、フィギュアスケート・ペア競技でメダルを獲得した後、プロ転向を発表した“りくりゅうペア”の三浦と木原、そして櫻坂46 として初の国立競技場ライブを成功させるなど活躍を続ける森田ひかるが出演。三浦と木原が出演するシーンの撮影は「“細田作品”の聖地」とも呼ばれる人気スポットで行われた。アニメや漫画が大好きという“りくりゅうペア”だが、三浦は「おおかみこどもの雨と雪」の雪山から駆け下りるシーンが好きで、木原も「時をかける少女」で野球をやっているシーンが心に残っているなど“細田作品”への関心も強く、2人はウキウキとした笑顔で撮影現場に登場し、どこか見覚えのある美しい風景を楽しそうに眺めた。
撮影現場での打ち合わせに臨んだ三浦と木原は、演技の内容や順序など撮影についての細かな説明を受ける中、新CMと“細田作品”とのコラボレーションに関する紹介についても真剣な表情で耳を傾けたが、そこに「頑張ってください」と優しい声で激励の言葉をかけて現れたのは、なんと細田監督。あまりにも意外すぎる人物のサプライズ訪問に三浦と木原は驚いたが、夕暮れが迫るなかすぐに撮影の準備を行う必要があり、2人は笑顔であいさつを交わすと感動を噛みしめるような表情でカメラの前に入り、スタンバイを完了した。
楽しみにしていた“食べカット”の撮影になると、「本当に食べられるんだ！？」と満面の笑顔を見せていた“りくりゅうペア”。木原が「どうやって持てばいいのかな？」と心の準備を進める様子を見て、三浦が「こうじゃない？（笑）」と野球のボールを握る構えを真似るなど、ちょっとした空き時間も楽しくコミュニケーションを図る2人の姿に、撮影現場の空気が和んだ。いよいよ迎えた本番では木原が片手でワイルドに、三浦は両手で包み込むように「ビッグマック」を持ち、大きな口を開けて頬張る。木原は、監督が「カット」の合図をかけた後もさらにパクリと頬張り続け、美味しそうな笑顔を見せた。
「ビッグマック」の食べカット撮影に続き、調理スタッフが用意したのは揚げたての「マックフライポテト」。予想していなかったサイドメニューが登場し、三浦と木原がハモるように「ポテト〜！」と歓喜の声を上げると、あまりにもピッタリと息の合ったリアクションに撮影現場が笑いで包まれる。撮影終了後、「スケートの競技中や練習以外の時間でも息が合うように意識しているんですか？」と尋ねられると、三浦は「なんか自然と合っちゃうんですよね…。たぶん考えていることが一緒なんだと思います（笑）」とあっさり。木原もそれが自然なことだと静かに頷き、周囲のスタッフを驚かせた。
これまでの競技人生で身体のコンディションを調整する期間は食事を制限し、食べたいものを我慢する必要があったものの、試合を終えた直後は食欲を解放するように2人で「ビッグマック」を食べたと思い出のエピソードを披露していた“りくりゅうペア”。2人で河川敷の歩道を歩くシーンや食事を楽しむシーンの撮影では常に楽しそうな雰囲気でトークを弾ませていた2人だが、大好きな「ビッグマック」を食べるシーンを終えた後に「人生でこんなに『ビッグマック』を食べたのは初めてだね（笑）」と顔を見合わせながら笑う様子を見たスタッフは「本当に幸せそう」と言葉を漏らした。（modelpress編集部）
―マクドナルドのCMに初出演した感想をお聞かせください。
三浦：マクドナルドのCMは初めてだったので、おいしくいただきながら撮影させていただきました。
木原：「カット」がかかった後…隠れてひと口食べました（笑）。ポテトもいただきました（笑）。
―マクドナルドや「ビッグマック」にまつわるエピソードや思い出をお聞かせください。
三浦：私たちはシーズン中、試合前は節制してあんまり食べないんですけど…試合後のその日は“お疲れさま会”をするんです。その時にいつもマクドナルドさんの「ビッグマック」と「マックフライポテト」をいただいてます。国際試合でいろんなところへ行くんですけど…。
木原：世界各国のマクドナルドさんでお世話になってます（笑）。去年アメリカで試合があった時も山の中だったんですけど……自分のクルマで運転して行っていたので、試合後に20〜30分かけて近くのマクドナルドさんに「ビッグマック」を買いにふたりで行きました。
―新CMは細田守監督のアニメーション作品「時をかける少女」のワンシーンのように河川敷を歩いていましたが、アニメやマンガが大好きな木原さん、三浦さんが好きな細田守監督の作品や記憶に残っているシーンはありますか？
三浦：私は細田監督の「おおかみこどもの雨と雪」がすごく好きで、雪山から駆け下りるシーンがすごく好きです。
木原：ボクは「時をかける少女」の野球をやってるシーンが好きです。野球がすごく好きなので、野球場でみんなで野球してるシーンがすごく羨ましいなっていつも見てました。
―マクドナルドのCMに初出演いただいた感想と、マクドナルドでの思い出やエピソードについて教えてください。
森田：浴衣を着たり、花火をしたりと夏を感じた撮影で楽しかったです。子供の頃に「何が食べたい？」と聞かれると必ず毎回「マクドナルド！」と答えていたくらいずっと大好きなので出演させていただけて嬉しかったです。今でもお仕事終わりにマクドナルドへ行き、ご褒美としていただいています。
―森田さんの浴衣姿が印象的なCMでしたが、夏のルーティーン・夏に必ず行うことはありますか？
森田：夏になるとハンディファンやひんやりグッズなどを持ち歩きます。ひんやりグッズを色々と試すのが好きなので良いものを見つけたら、メンバーと教え合ったりしています。
―ビッグマックのように、いつでも森田さんを笑顔にするモノやコト、場所はありますか？
森田：動物園や水族館が好きでよく行っています。普段も可愛い動物の動画を見て癒されています。
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【写真】五輪金ペア、ビックマックに笑顔溢れる
◆三浦璃来＆木原龍一、マクドナルドCM初出演
新CMは“日本の原風景”や“青春”を描くために、細田守氏が監督を務めたアニメーション作品『時をかける少女』（2006）、『サマーウォーズ』（2009）、『おおかみこどもの雨と雪』（2012）の3作品とのコラボレーションが実現。また、フィギュアスケート・ペア競技でメダルを獲得した後、プロ転向を発表した“りくりゅうペア”の三浦と木原、そして櫻坂46 として初の国立競技場ライブを成功させるなど活躍を続ける森田ひかるが出演。三浦と木原が出演するシーンの撮影は「“細田作品”の聖地」とも呼ばれる人気スポットで行われた。アニメや漫画が大好きという“りくりゅうペア”だが、三浦は「おおかみこどもの雨と雪」の雪山から駆け下りるシーンが好きで、木原も「時をかける少女」で野球をやっているシーンが心に残っているなど“細田作品”への関心も強く、2人はウキウキとした笑顔で撮影現場に登場し、どこか見覚えのある美しい風景を楽しそうに眺めた。
◆三浦璃来＆木原龍一、念願の「ビッグマック」“食べカット”撮影
楽しみにしていた“食べカット”の撮影になると、「本当に食べられるんだ！？」と満面の笑顔を見せていた“りくりゅうペア”。木原が「どうやって持てばいいのかな？」と心の準備を進める様子を見て、三浦が「こうじゃない？（笑）」と野球のボールを握る構えを真似るなど、ちょっとした空き時間も楽しくコミュニケーションを図る2人の姿に、撮影現場の空気が和んだ。いよいよ迎えた本番では木原が片手でワイルドに、三浦は両手で包み込むように「ビッグマック」を持ち、大きな口を開けて頬張る。木原は、監督が「カット」の合図をかけた後もさらにパクリと頬張り続け、美味しそうな笑顔を見せた。
「ビッグマック」の食べカット撮影に続き、調理スタッフが用意したのは揚げたての「マックフライポテト」。予想していなかったサイドメニューが登場し、三浦と木原がハモるように「ポテト〜！」と歓喜の声を上げると、あまりにもピッタリと息の合ったリアクションに撮影現場が笑いで包まれる。撮影終了後、「スケートの競技中や練習以外の時間でも息が合うように意識しているんですか？」と尋ねられると、三浦は「なんか自然と合っちゃうんですよね…。たぶん考えていることが一緒なんだと思います（笑）」とあっさり。木原もそれが自然なことだと静かに頷き、周囲のスタッフを驚かせた。
これまでの競技人生で身体のコンディションを調整する期間は食事を制限し、食べたいものを我慢する必要があったものの、試合を終えた直後は食欲を解放するように2人で「ビッグマック」を食べたと思い出のエピソードを披露していた“りくりゅうペア”。2人で河川敷の歩道を歩くシーンや食事を楽しむシーンの撮影では常に楽しそうな雰囲気でトークを弾ませていた2人だが、大好きな「ビッグマック」を食べるシーンを終えた後に「人生でこんなに『ビッグマック』を食べたのは初めてだね（笑）」と顔を見合わせながら笑う様子を見たスタッフは「本当に幸せそう」と言葉を漏らした。（modelpress編集部）
◆りくりゅうペアインタビュー（※一部抜粋）
―マクドナルドのCMに初出演した感想をお聞かせください。
三浦：マクドナルドのCMは初めてだったので、おいしくいただきながら撮影させていただきました。
木原：「カット」がかかった後…隠れてひと口食べました（笑）。ポテトもいただきました（笑）。
―マクドナルドや「ビッグマック」にまつわるエピソードや思い出をお聞かせください。
三浦：私たちはシーズン中、試合前は節制してあんまり食べないんですけど…試合後のその日は“お疲れさま会”をするんです。その時にいつもマクドナルドさんの「ビッグマック」と「マックフライポテト」をいただいてます。国際試合でいろんなところへ行くんですけど…。
木原：世界各国のマクドナルドさんでお世話になってます（笑）。去年アメリカで試合があった時も山の中だったんですけど……自分のクルマで運転して行っていたので、試合後に20〜30分かけて近くのマクドナルドさんに「ビッグマック」を買いにふたりで行きました。
―新CMは細田守監督のアニメーション作品「時をかける少女」のワンシーンのように河川敷を歩いていましたが、アニメやマンガが大好きな木原さん、三浦さんが好きな細田守監督の作品や記憶に残っているシーンはありますか？
三浦：私は細田監督の「おおかみこどもの雨と雪」がすごく好きで、雪山から駆け下りるシーンがすごく好きです。
木原：ボクは「時をかける少女」の野球をやってるシーンが好きです。野球がすごく好きなので、野球場でみんなで野球してるシーンがすごく羨ましいなっていつも見てました。
◆森田ひかるインタビュー
―マクドナルドのCMに初出演いただいた感想と、マクドナルドでの思い出やエピソードについて教えてください。
森田：浴衣を着たり、花火をしたりと夏を感じた撮影で楽しかったです。子供の頃に「何が食べたい？」と聞かれると必ず毎回「マクドナルド！」と答えていたくらいずっと大好きなので出演させていただけて嬉しかったです。今でもお仕事終わりにマクドナルドへ行き、ご褒美としていただいています。
―森田さんの浴衣姿が印象的なCMでしたが、夏のルーティーン・夏に必ず行うことはありますか？
森田：夏になるとハンディファンやひんやりグッズなどを持ち歩きます。ひんやりグッズを色々と試すのが好きなので良いものを見つけたら、メンバーと教え合ったりしています。
―ビッグマックのように、いつでも森田さんを笑顔にするモノやコト、場所はありますか？
森田：動物園や水族館が好きでよく行っています。普段も可愛い動物の動画を見て癒されています。
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