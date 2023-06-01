鈴木保奈美、撮影現場での山田涼介の気遣い絶賛「みんなちょっとどうしようってなった時に…」【一次元の挿し木】
【モデルプレス＝2026/06/25】Hey! Say! JUMPの山田涼介が22日、都内で開催された7月スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ「一次元の挿し木（いちじげんのさしき）」（毎週日曜よる10：30〜11：25／全10話・全国ネット）制作発表記者会見に出席。女優の鈴木保奈美が、撮影現場での山田の気遣いを絶賛した。
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世界的な発生生物学者である仙波佳代子を演じる鈴木は「素敵だなあって思ったことがあったんですが、住宅街の道路みたいなところで撮影をしていまして。早朝だったので、割と近辺の方がお散歩していたり、通勤か通学か、割と通行する方がいて。そのたびに『すいません。本番なのでちょっと待ってください』ってお願いして、待っていただくんです。1人、結構お年を召していて、足もあまりよくないような方が。おじいさんがゆっくりゆっくり歩いていらして。みんな『あ、どうしよう？でもこの人にダメですって言えないし、すごく時間がかかるからお待ちしていたら、撮影の時間が！次のロケが！』みたいに」と現場で焦りが生まれた出来事を回想した。
続けて鈴木は「みんなちょっとどうしようってなった時に、山田くんが『あ、いいですよ。行ってもらいましょう』って。『ああ！なんて優しい人なんだ！』と思って。止めに行こうとしていた制作のスタッフの方にも『いいですよ。行かないで。行ってもらいましょうよ』って。さらっとおっしゃって。すごく優しい人なんだなって」と山田が見せた気遣いを絶賛した。山田は「大きく見出しを（笑）。優しい男って」とジョークを飛ばして、鈴木は「やっぱり、一廉の人は人物ができているなと思いました」と山田をべた褒めして、山田は「細かなところまで見ていただけているんだなって」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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◆鈴木保奈美、撮影現場を回顧
世界的な発生生物学者である仙波佳代子を演じる鈴木は「素敵だなあって思ったことがあったんですが、住宅街の道路みたいなところで撮影をしていまして。早朝だったので、割と近辺の方がお散歩していたり、通勤か通学か、割と通行する方がいて。そのたびに『すいません。本番なのでちょっと待ってください』ってお願いして、待っていただくんです。1人、結構お年を召していて、足もあまりよくないような方が。おじいさんがゆっくりゆっくり歩いていらして。みんな『あ、どうしよう？でもこの人にダメですって言えないし、すごく時間がかかるからお待ちしていたら、撮影の時間が！次のロケが！』みたいに」と現場で焦りが生まれた出来事を回想した。
◆鈴木保奈美、山田涼介の気遣い絶賛
続けて鈴木は「みんなちょっとどうしようってなった時に、山田くんが『あ、いいですよ。行ってもらいましょう』って。『ああ！なんて優しい人なんだ！』と思って。止めに行こうとしていた制作のスタッフの方にも『いいですよ。行かないで。行ってもらいましょうよ』って。さらっとおっしゃって。すごく優しい人なんだなって」と山田が見せた気遣いを絶賛した。山田は「大きく見出しを（笑）。優しい男って」とジョークを飛ばして、鈴木は「やっぱり、一廉の人は人物ができているなと思いました」と山田をべた褒めして、山田は「細かなところまで見ていただけているんだなって」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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