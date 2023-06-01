Hey! Say! JUMP山田涼介、堀田真由の天然エピソード暴露「堀田真由ミステリーって呼んでいるんですけど」【一次元の挿し木】
【モデルプレス＝2026/06/25】Hey! Say! JUMPの山田涼介が22日、都内で開催された7月スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ「一次元の挿し木（いちじげんのさしき）」（毎週日曜よる10：30〜11：25／全10話・全国ネット）制作発表記者会見に出席。主演の山田が、堀田真由の天然エピソードを暴露した。
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撮影現場の様子について、山田は「難しい内容の中で、1話から10話が最初の方から手元に台本があったので。今日は7話、今日は1話、今日は2話みたいな感じで、ごちゃごちゃに撮っているので。すごく皆さんがそれぞれの役に真剣に向き合って、常に台本を手放さないようにというか。それぐらい真剣に向き合っていかないといけない、気持ちも結構大変なドラマではあるんです」と語った。
続けて「堀田真由ミステリーって呼んでいるんですけど、全編オールロケでロケをやらせていただいているんですけど、河口湖の方にもロケで行かせていただいているんです。堀田さんが『河口湖に池があるじゃないですか』って言い始めて。プロデューサーさんと『池？』って（笑）。池とはなんだ？と思ったら、河口湖のことを池だと思っていたらしく、こういう天然なところもあるんだなっていうのは、撮影中に思いましたね」と堀田の天然ぶりを暴露した。
堀田は「琵琶湖育ちなので（笑）」と弁解するも、山田は「関係ない（笑）」とつっこみ。慣れ親しんだ琵琶湖と河口湖の大きさの違いのため勘違いしたという堀田は「都内から時間もかかるじゃないですか。2時間くらい。寝ていてパッと目を開けたら、大きい池あるなあって。『池でボートとかやりたいですね』って言ったら、『あれが河口湖だよって』言われて」と笑顔で話していた。
また堀田は「お会いする人物が本当に少ないというか。なので家族のシーンとかは、蔵之介さんが同じ関西弁なので、それがとても居心地よく。私の初めてのスクリーンデビューだった作品が、『超高速！参勤交代リターンズ』という蔵之介さんの主演の作品で。初めての作品なので、印象的に思っていて。お久しぶりですと。10年経ってご一緒できまして嬉しいですって言ったら、『こんぐらいちっちゃかったもんなあ』みたいな（笑）。私は17歳だったので、そんなわけないなあみたいな（笑）。ちょっとそこでほっこり」と笑顔。佐々木は「僕もいろいろ混乱してたんでね（笑）」と弁解していた。（modelpress編集部）
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◆山田涼介、撮影現場の様子語る
撮影現場の様子について、山田は「難しい内容の中で、1話から10話が最初の方から手元に台本があったので。今日は7話、今日は1話、今日は2話みたいな感じで、ごちゃごちゃに撮っているので。すごく皆さんがそれぞれの役に真剣に向き合って、常に台本を手放さないようにというか。それぐらい真剣に向き合っていかないといけない、気持ちも結構大変なドラマではあるんです」と語った。
◆山田涼介、堀田真由の天然エピソード暴露
続けて「堀田真由ミステリーって呼んでいるんですけど、全編オールロケでロケをやらせていただいているんですけど、河口湖の方にもロケで行かせていただいているんです。堀田さんが『河口湖に池があるじゃないですか』って言い始めて。プロデューサーさんと『池？』って（笑）。池とはなんだ？と思ったら、河口湖のことを池だと思っていたらしく、こういう天然なところもあるんだなっていうのは、撮影中に思いましたね」と堀田の天然ぶりを暴露した。
堀田は「琵琶湖育ちなので（笑）」と弁解するも、山田は「関係ない（笑）」とつっこみ。慣れ親しんだ琵琶湖と河口湖の大きさの違いのため勘違いしたという堀田は「都内から時間もかかるじゃないですか。2時間くらい。寝ていてパッと目を開けたら、大きい池あるなあって。『池でボートとかやりたいですね』って言ったら、『あれが河口湖だよって』言われて」と笑顔で話していた。
◆堀田真由、佐々木蔵之介との再共演に笑顔
また堀田は「お会いする人物が本当に少ないというか。なので家族のシーンとかは、蔵之介さんが同じ関西弁なので、それがとても居心地よく。私の初めてのスクリーンデビューだった作品が、『超高速！参勤交代リターンズ』という蔵之介さんの主演の作品で。初めての作品なので、印象的に思っていて。お久しぶりですと。10年経ってご一緒できまして嬉しいですって言ったら、『こんぐらいちっちゃかったもんなあ』みたいな（笑）。私は17歳だったので、そんなわけないなあみたいな（笑）。ちょっとそこでほっこり」と笑顔。佐々木は「僕もいろいろ混乱してたんでね（笑）」と弁解していた。（modelpress編集部）
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