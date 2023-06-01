オリコンは、『オリコン上半期ランキング 2026』の作品別売上数部門全10部門を6月25日午前4時に発表した。

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集計期間は2025年12月22日付から2026年6月15日付（実質集計期間：2025年12月8日～2026年6月7日）となり、作品別売上数部門は「合算シングル」、「合算アルバム」、「シングル」、「アルバム」、「ストリーミング」、「デジタルシングル（単曲）」、「デジタルアルバム」、「DVD」、「Blu-ray Disc」、「ミュージックDVD・Blu-ray Disc」の10部門で構成。なかでもBTSが2冠、timeleszが3冠を達成し、複数のアーティストが各部門で1位を分け合う結果となった。

■M!LK、上半期全10部門通じて自身初の1位「爆裂うれしすぎて滅！」

合算シングルランキング1位は、M!LK『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』。期間内ポイントは175.5万PT（1,754,610PT）で、2024年度のCreepy Nuts『二度寝 / Bling-Bang-Bang-Born』の168.0万PTを超え、上半期史上最高を記録した。M!LKにとっては作品別売上数部門全10部門を通じて自身初の1位獲得となる。ポイントの内訳はCDが56.5万PT、デジタルシングル（単曲）が4.4万PT、ストリーミングが114.6万PT。収録曲「好きすぎて滅！」はストリーミングランキングで2位、「爆裂愛してる」は同8位にランクインしている。

M!LKの吉田仁人は「まさに“爆裂うれしすぎて滅！”という感じですね」とコメント。山中柔太朗は「（作品を）出すまでは俺らができるけど、この1位は（ファンの）皆の1位だからね。たくさん聴いてくれて、たくさん手にしてくれたからだから」と語った。

■Snow Man、男性アーティスト史上初通算4回目の上半期シングル1位獲得

シングルランキング1位は、Snow Man『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』。期間内売上は96.1万枚。2021年度、2022年度、2024年度に続く自身通算4回目の1位獲得で、通算4度の上半期シングルランキング1位獲得は男性アーティスト史上初となった。本作は“FIGHTER”を共通テーマとしたSnow Man初のトリプルA面シングルで、目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌「BANG!!」、宮舘涼太主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌「SAVE YOUR HEART」、佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の主題歌「オドロウゼ！」を収録している。

Snow Manの宮舘涼太と佐久間大介は「今回の受賞も当たり前のことではないなと思っていますので、今の自分たちを超えてさらに進化し、アップデートしたものをSnow Manとして出していきたいです」とコメントしている。

■BTS、海外アーティスト史上初 上半期アルバム通算2度目の1位

アルバムランキングおよび合算アルバムランキングは、BTS『ARIRANG』が2冠を達成。海外アーティストによる上半期アルバム1位獲得は、2020年度のBTS『MAP OF THE SOUL:7 ～THE JOURNEY～』以来6年ぶり、自身通算2度目で、海外アーティストによる同ランキング通算2度の1位獲得は史上初。期間内売上は72.8万枚で、海外男性アーティストの期間内売上70万枚超えは、2004年度のクイーン『クイーン ジュエルズ～ヴェリー・ベスト・オブ・クイーン～』（116.5万枚）以来22年ぶりとなった。合算アルバムランキングの期間内ポイント92.2万PTは、King & Prince、Snow Manに続く期間内80万PT超え史上3組目で、海外アーティストとして初の記録。

本作には、グループのアイデンティティと普遍的な感情をテーマにした全14曲を収録。タイトル曲「SWIM」はメンバーのRMが作詞を手掛けた。BTSは「このように久しぶりにリリースしたアルバムであり、“今のBTS”を収めたアルバムであるだけに、これほど多くの愛を受けていることが本当に光栄で嬉しいです」とコメントしている。

■米津玄師「IRIS OUT」期間内再生数はソロアーティスト史上最高を記録

ストリーミングランキング1位は、米津玄師「IRIS OUT」。期間内再生数は2億5053.5万回で、2021年度の優里「ドライフラワー」の2億2865.6万回を超え、ソロアーティスト史上最高再生数となった。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌で、集計期間中26週のうち12週連続1位を含む26週連続TOP10入りを記録。13位には米津玄師, 宇多田ヒカル名義の「JANE DOE」（同映画エンディングテーマ）がランクインした。今期は16作品が期間内再生数1億回を突破し、2024年度の15作を上回る史上最多となった。

米津は「とても光栄です。こういうことは人生で何度も起こることではないので、そのありがたさを噛み締めたいです」とコメント。「IRIS OUT」については「原作の漫画を読みながら、レゼというキャラクターと向き合いながら作ったのは憶えています」と振り返った。

■嵐、約5年ぶりの最新曲「Five」 自身初のデジタル部門上半期1位

デジタルシングル（単曲）ランキング1位は、嵐の最新曲「Five」。期間内ダウンロード数は19.3万DLで、嵐の上半期デジタルランキング1位獲得は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムの3部門を通じて自身初。約5年ぶりの新曲として3月4日に配信開始され、初週13.3万DLは「グループによる初週DL数」歴代最高となった。なお、嵐は5月31日をもってグループとしての活動を終了している。

■Number_i、デジタルアルバム史上初の3年連続上半期1位

デジタルアルバムランキング1位は、Number_i『3XL［EP］』。期間内DL数3.1万DLで、3年連続・通算3度目の1位を獲得し、同一アーティストによる3年連続1位は同ランキング史上初。Number_iは「いつも応援してくださっているiLYsの皆さん、そして僕たちの音楽を聴いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます」とコメントしている。

■timelesz、上半期映像3部門同時1位

映像3部門（DVD、Blu-ray Disc、ミュージックDVD・BD）はtimelesz『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』が同時1位を獲得し、3冠を達成した。期間内売上はDVDが6.4万枚、BDが12.8万枚、合計19.1万枚。本作には2025年12月の大阪・京セラドーム、2026年1月の東京ドーム、2月の東京ドーム追加公演の計6公演を収録。寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が加入し8人体制となったtimeleszの約11カ月の歩みを収めたライブツアー作品となっている。

timeleszの松島は「ファンの皆さん、そしてスタッフの皆さんと積み上げてきた時間の証が、この賞だと思っているので、この賞に恥じないような活動を、これからもしていきたいなと思っています」とコメントした。

■ランキング情報オリコン上半期ランキング 2026 作品別売上数部門発表日：6月25日午前4時集計期間：2025年12月22日付～2026年6月15日付（実質集計期間：2025年12月8日～2026年6月7日）

合算シングル1位：M!LK『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』（175.5万PT）合算アルバム1位：BTS『ARIRANG』（92.2万PT）シングル1位：Snow Man『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』（96.1万枚）アルバム1位：BTS『ARIRANG』（72.8万枚）ストリーミング1位：米津玄師「IRIS OUT」（2億5053.5万回）デジタルシングル（単曲）1位：嵐「Five」（19.3万DL）デジタルアルバム1位：Number_i『3XL［EP］』（3.1万DL）DVD1位：timelesz『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』（6.4万枚）Blu-ray Disc1位：timelesz『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』（12.8万枚）ミュージックDVD・Blu-ray Disc1位：timelesz『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』（19.1万枚）

出典：オリコン調べ（oricon.co.jp）

（文＝リアルサウンド編集部）