2026年6月25日（木） MLB マーリンズ vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.6.25
会場：ローンデポ・パーク
結果：[マーリンズ] 4 - 2 [レンジャーズ]
MLBの試合が25日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレンジャーズが対戦した。
マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。
4回表、2番 ワイアット・ラングフォード 初球を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 MIA 0-1 TEX
4回裏、5番 グリフィン・コーナイン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 1-1 TEX
5回裏、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 2-1 TEX
8回裏、2番 オット・ロペス 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 4-1 TEX
9回表、1番 ジョク・ピダーソン 2球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 MIA 4-2 TEX
試合は4対2でマーリンズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマーリンズのジョン・キングで、ここまで5勝1敗1S。負け投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで6勝5敗0S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、3勝3敗12Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-25 03:44:05 更新