開催：2026.6.25

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 2 [レンジャーズ]

MLBの試合が25日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレンジャーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。

4回表、2番 ワイアット・ラングフォード 初球を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 MIA 0-1 TEX

4回裏、5番 グリフィン・コーナイン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 1-1 TEX

5回裏、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 2-1 TEX

8回裏、2番 オット・ロペス 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 4-1 TEX

9回表、1番 ジョク・ピダーソン 2球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 MIA 4-2 TEX

試合は4対2でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのジョン・キングで、ここまで5勝1敗1S。負け投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで6勝5敗0S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、3勝3敗12Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 03:44:05 更新