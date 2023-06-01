藤井 風の2楽曲、「急上昇ランキング」TOP10入り 音楽賞「MAJ2026」で4冠【オリコンランキング】
シンガー・ソングライター藤井 風の2楽曲が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」でTOP10入りした。
【MAJ2026】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』全78部門の受賞結果、一挙公開【一覧】
6月13日に授賞式が開催された国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）で、「最優秀アルバム賞」を含む4冠を受賞した藤井。同ランキングで3位に「Prema」、10位に「Hachiko」がランクインした。
なお1位は、ヘリコプター事故による急死が報じられた米歌手・Oliver Tree（オリバー・ツリー）の「Life Goes On」。上昇率1085.8％を記録した。
そのほか、「MAJ」でパフォーマンスを行った羊文学、STUTSの楽曲もランクイン。2位は、同授賞式で「最優秀オルタナティブ楽曲賞」を受賞した羊文学の「声」で、上昇率115.7％を記録した。
また「最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞」にノミネートされたSTUTSは、「99 Steps （feat. Kohjiya / Hana Hope）」が7位にランクイン。同楽曲は「最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞」にノミネートされていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日（月）〜6月21日（日））＞
【MAJ2026】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』全78部門の受賞結果、一挙公開【一覧】
6月13日に授賞式が開催された国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）で、「最優秀アルバム賞」を含む4冠を受賞した藤井。同ランキングで3位に「Prema」、10位に「Hachiko」がランクインした。
なお1位は、ヘリコプター事故による急死が報じられた米歌手・Oliver Tree（オリバー・ツリー）の「Life Goes On」。上昇率1085.8％を記録した。
また「最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞」にノミネートされたSTUTSは、「99 Steps （feat. Kohjiya / Hana Hope）」が7位にランクイン。同楽曲は「最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞」にノミネートされていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日（月）〜6月21日（日））＞