【オリコン上半期】男性アーティスト躍進目立つ 作品別10部門独占＆8部門でTOP3まで男性アーティスト作品に
6月25日午前4時発表の「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」では、全10部門のうちBTSが2冠、timeleszが3冠を達成。同一アーティストによる部門独占ではなく、複数部門で異なるアーティストが1位を獲得するなど、多様な顔ぶれが並んだ一方、10部門すべてで男性アーティストが1位を獲得した。
【上半期ランキング2026】史上初の記録も！嵐＆M!LK、BTSら多数ランクイン
「上半期合算シングルランキング」では、M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が、ストリーミング再生数のポイントがけん引し、上半期史上最高ポイントで1位。「上半期シングルランキング」では、Snow Manが「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」で男性アーティスト史上初となる4回目の1位を獲得。「上半期合算アルバムランキング」と「上半期アルバムランキング」は、今年3月に完全体の7人で復帰したBTSの『ARIRANG』が2冠を獲得した。
「上半期ストリーミングランキング」では、ソロアーティスト史上最高期間内再生数を記録した米津玄師の「IRIS OUT」が1位を獲得。「上半期デジタルシングル（単曲）ランキング」では、嵐の約5年ぶりの新曲「Five」が1位。「ストリーミング」「デジタルシングル（単曲）」「デジタルアルバム」のデジタル3部門を通じて自身初の上半期1位となった。「上半期デジタルアルバムランキング」ではNumber_iが『3XL［EP］』で、史上初めて3年連続で同ランキングを制した。
映像作品では、timeleszの『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』が、「上半期DVDランキング」、「上半期Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」、「上半期ミュージックDVD・BDランキング」の3部門同時1位を獲得した。
この結果、「作品別売上数部門」全10部門で、いずれも男性アーティストの上半期1位達成となった。さらに、『timelesz project -AUDITION- Special Edition「軌跡」』（Various Artists）が3位にランクインした「上半期DVDランキング」と「上半期BDランキング」を除いた8部門では、ランキングTOP3すべてを男性アーティストが占め、躍進を印象付けた結果となった。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
【上半期ランキング2026】史上初の記録も！嵐＆M!LK、BTSら多数ランクイン
「上半期合算シングルランキング」では、M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が、ストリーミング再生数のポイントがけん引し、上半期史上最高ポイントで1位。「上半期シングルランキング」では、Snow Manが「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」で男性アーティスト史上初となる4回目の1位を獲得。「上半期合算アルバムランキング」と「上半期アルバムランキング」は、今年3月に完全体の7人で復帰したBTSの『ARIRANG』が2冠を獲得した。
映像作品では、timeleszの『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』が、「上半期DVDランキング」、「上半期Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」、「上半期ミュージックDVD・BDランキング」の3部門同時1位を獲得した。
この結果、「作品別売上数部門」全10部門で、いずれも男性アーティストの上半期1位達成となった。さらに、『timelesz project -AUDITION- Special Edition「軌跡」』（Various Artists）が3位にランクインした「上半期DVDランキング」と「上半期BDランキング」を除いた8部門では、ランキングTOP3すべてを男性アーティストが占め、躍進を印象付けた結果となった。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）