櫻坂46森田ひかる、細田守監督の人気アニメ映画とコラボしたマクドナルドの新CMで“りくりゅうペア”と初共演

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マクドナルド“ビッグマック”の新TVCM「あの頃も今も、夏といえば」篇が、6月30日から放映される。

■『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』の名シーンを実写映像と融合

本CMは、ビッグマックとともに笑顔が咲き誇る爽やかで美しい映像と、コカ･コーラ社の伝説のCM「I FEEL COKE」の楽曲が融合した、ビッグマックとコカ・コーラの“最強の組み合わせ”を象徴するCMシリーズの第3弾。

今回は、細田守監督が手掛けた人気アニメーション映画『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』の3作品の名シーンを実写映像と融合し、日本の原風景や青春のひとときを描いたあらたな映像作品が完成した。

また、フィギュアスケート・ペア競技でメダルを獲得したのち、プロ転向を発表した“りくりゅうペア”の三浦璃来・木原龍一、そして、櫻坂46として初の国立競技場ライブを成功させるなど活躍を続ける森田ひかるが出演。マクドナルドのCM初出演となる3名が見せる、ビッグマックとともに弾ける笑顔にも注目だ。

■りくりゅうペア 撮影エピソード

◇アニメ＆漫画好きな“りくりゅうペア”が「“細田作品”の聖地」に登場

新CMでは“日本の原風景”や“青春”を描くために、細田守が監督を務めたアニメーション作品とのコラボレーションが実現し、三浦璃来＆木原龍一が出演するシーンの撮影は「“細田作品”の聖地」とも呼ばれる人気スポットで行われた。

アニメや漫画が大好きという“りくりゅうペア”だが、三浦は『おおかみこどもの雨と雪』の雪山から駆け下りるシーンが好きで、木原も『時をかける少女』で野球をやっているシーンが心に残っているなど“細田作品”への関心も強く、ふたりはウキウキとした笑顔で撮影現場に登場すると、どこか見覚えのある美しい風景を楽しそうに眺めていた。

◇細田守監督のサプライズ激励にビックリ

撮影現場での打ち合わせに臨んだ三浦と木原は、演技の内容や順序など撮影についての細かな説明を受けるなか、新CMと“細田作品”とのコラボレーションに関する紹介についても真剣な表情で耳を傾けていたが、そこに現れて“りくりゅうペア”に「頑張ってください」と優しい声で激励の言葉をかけたのは、なんと細田守監督だった。

あまりにも意外すぎる人物のサプライズ訪問に三浦と木原は驚いていたが、夕暮れが迫るなかすぐに撮影の準備を行う必要があり、ふたりは笑顔で挨拶を交わすと感動を噛みしめるような表情でカメラの前に入り、スタンバイを完了した。

◇念願の「ビッグマック」食べカット撮影にテンション上昇

楽しみにしていた“食べカット”の撮影になると、「本当に食べられるんだ!?」と満面の笑顔を見せていた“りくりゅうペア”。木原が「どうやって持てばいいのかな？」と心の準備を進める様子を見て、三浦が「こうじゃない？（笑）」と野球のボールを握る構えを真似るなど、ちょっとした空き時間も楽しくコミュニケーションを図るふたりの姿に、撮影現場の空気が和む。

いよいよ迎えた本番では木原が片手でワイルドに、三浦は両手で包み込むようにビッグマックを持ち、大きな口を開けてパクリ！ 木原は、監督が「カット」の合図をかけたあともさらにパクリと頬張り続け、おいしそうな笑顔を見せていた。

◇うれしいポテトの登場に息ピッタリで「ポテト～！」の合唱

ビッグマックの食べカット撮影に続き、調理スタッフが用意したのは揚げたてのマックフライポテト。予想していなかったサイドメニューが登場し、三浦と木原がハモるように「ポテト～！」と歓喜の声を上げると、あまりにもピッタリと息の合ったリアクションに撮影現場が笑いで包まれる。

撮影終了後、「スケートの競技中や練習以外の時間でも息が合うように意識しているんですか？」と尋ねられると、三浦は「なんか自然と合っちゃうんですよね…たぶん考えていることが一緒なんだと思います（笑）」とあっさり。木原もそれが自然なことだと静かに頷き、周囲のスタッフを驚かせていた。

◇ふたりのストイックな生活に安らぎを与えていたビッグマック

これまでの競技人生で体のコンディションを調整する期間は食事を制限し、食べたいものを我慢する必要があったものの、試合を終えた直後は食欲を解放するようにふたりでビッグマックを食べたと思い出のエピソードを披露していた“りくりゅうペア”。

ふたりで河川敷の歩道を歩くシーンや食事を楽しむシーンの撮影では常に楽しそうな雰囲気でトークを弾ませていたふたりだが、大好きなビッグマックを食べるシーンを終えたあとに「人生でこんなにビッグマックを食べたのは初めてだね（笑）」と顔を見合わせながら笑う様子を見たスタッフは「本当に幸せそう」と言葉を漏らしていた。

■りくりゅうペア インタビュー

Q：マクドナルドのCMに初出演した感想をお聞かせください。

三浦：マクドナルドのCMは初めてだったので、おいしくいただきながら撮影させていただきました。

木原：『カット』がかかった後…隠れてひと口食べました（笑）。ポテトもいただきました（笑）。

Q：マクドナルドや「ビッグマック」にまつわるエピソードや思い出をお聞かせください。

三浦：私たちはシーズン中、試合前は節制してあんまり食べないんですけど…試合後のその日は“お疲れさま会”をするんです。その時にいつもマクドナルドさんの「ビッグマック」と「マックフライポテト」をいただいてます。国際試合でいろんなところへ行くんですけど…。

木原：…世界各国のマクドナルドさんでお世話になってます（笑）。去年アメリカで試合があった時も山の中だったんですけど…自分のクルマで運転して行っていたので、試合後に20～30分かけて近くのマクドナルドさんに「ビッグマック」を買いにふたりで行きました。

Q：新CMは細田守監督のアニメーション作品『時をかける少女』のワンシーンのように河川敷を歩いていましたが、 アニメやマンガが大好きな木原さん、三浦さんが好きな細田守監督の作品や記憶に残っているシーンはありますか？

三浦：私は細田監督の『おおかみこどもの雨と雪』がすごく好きで、雪山から駆け下りるシーンがすごく好きです。

木原：ボクは『時をかける少女』の野球をやってるシーンが好きです。野球がすごく好きなので、野球場でみんなで野球してるシーンがすごく羨ましいなっていつも見てました。

Q：ウィンタースポーツで活躍する木原さん、三浦さんが夏の夕方の河川敷を歩く姿が印象的なCMですが、 現役時代の（プロ転向後の現在も同じであればその）夏のルーティンや夏に必ず行うことはありますか？

三浦：夏もシーズンオフなんですけど練習をするんです。やっぱりリンクは寒いので、練習の合間の休憩時間に外に行って日向ぼっこしてたりします。やっぱり暖かいので。

木原：（三浦の顔を見ながら）毎年、ナイアガラに行くよね。ナイアガラの滝に行って夏を感じてますね。“厄落とし”じゃないんですけど、悪いものを全部流しちゃおうということで（笑）。で、ナイアガラの近くにあるミニゴルフ場でふたりで楽しくミニゴルフをしてます。

Q：新CMでも描かれているように、木原さんと三浦さんは大きな仕事を終え、これからの人生に目を向けていくと思いますが、 この夏、新たに挑戦してみたいと思っていることがあれば教えてください。

三浦：ウォータースキーに挑戦してみたいなって思ってます。振り付けの先生がウォータースキーをやったっていう話を聞いて、すごい楽しそうだなと思って。やってみたいです！

木原：ボクは璃来ちゃんとふたりでロードバイクに挑戦したいと思います。やっぱり足腰を鍛えるのにすごいいいと思いますし、もともとふたりでやりたいと話してたんですけど、なかなか現役の時はできなかったので、今年の夏こそ挑戦したいなと思います。

Q：新CMはアニメーション映像を交えながら日本の原風景や青春のひとコマなども描いていますが、 木原さんと三浦さんそれぞれの「青春」の思い出やエピソードをお聞かせください。

三浦：私にとって青春はスケート人生そのものだったので、辛いトレーニングもいま思い返してみると、それも青春だったと思います。

木原：すいません。（三浦さんが）すごいいことを言ってくれたんですけど…ボクはよく練習の後に野球をしていたから、いつもリンクにバットとグローブを持って練習に行って、どちらかといったら“野球をやりに行くことがメイン”だったような頃が青春だったのかな…という、高校生時代の思い出です（笑）。

Q：学生が活動するシーンも多く描かれている新CMですが、もし木原さんと三浦さんがフィギュアスケートをしていなかったら、 どんな部活動を経験したかったでしょうか？

三浦：フィギュアスケート以外のスポーツでいうとバドミントンがすごく好きなので…バドミントンの部活に入りたいです。夏の間、先生たちと湖沿いに行ってバドミントンをして遊んだりしてました。

木原：ボクはやっぱり野球部ですかね。野球が好きなので、スケートしてなかったら野球をしていたかなって思います。キャッチャーかショートをやりたかったですね。まあでも肩が弱いので多分できないです（笑）。

Q：新CMのテーマは「あの頃も、今も、いつだってBig Smile」ですが、 「あの頃」も「今」も普遍的な共通のモノや思い出、エピソードなどはありますか？

三浦：共通のエピソードなんですけど…ケンカをした際に仲直りするときは、おいしい食べ物とか、そういうのを相手にあげるっていう。で、仲直りするっていうのが変わらないエピソードですね。

木原：とにかく頑張ったり辛かったり…仲直りする時は必ずおいしいものを食べて、ふたりで仲直りしたり頑張るっていうのは変わらないものだよね、（ペアの）結成当時から。

Q：ビッグマックのように、いつでも木原さん、三浦さんを笑顔にしてくれるモノやコト、場所はありますか？

三浦：やっぱりおいしいものを食べてる時は、いつもふたりは笑顔かなって思ってます」

木原：食事をコントロールしてる時期もあったので、おいしいものを食べる時っていうのはふたりとも『幸せだね』って言いながら食べていて…あまりにもおいしいのでいつも会話が続かなくなるんですけど（笑）。食べることに集中して無言で食べ続けるから（笑）。

Q：ビッグマックとコカ・コーラを楽しむお客さま、新CMをご覧になる皆さまにメッセージをお願いいたします。

三浦：この度、マクドナルドの“最強の組み合わせ”ともいえる「ビッグマック」と「コカ・コーラ」がコラボした新CMに“りくりゅうペア”として登場しています。

木原：“I FEEL COKE”の楽曲と細田守監督作品の名シーン、笑顔が咲き誇る爽やかで美しい映像が融合した映像となっています。

三浦：私たちの笑顔や「ビッグマック」を頬張る姿もご覧いただける新CMは、6月30日より放送予定です。

木原：CMに登場する最強コンビの「ビッグマック」と「コカ・コーラ」を、ぜひ全国のマクドナルドでお楽しみください。

■櫻坂46 森田ひかる インタビュー

Q：マクドナルドのCMに初出演いただいた感想と、 マクドナルドでの思い出やエピソードについて教えてください。

森田：浴衣を着たり、花火をしたりと夏を感じた撮影で楽しかったです。 子供の頃に「何が食べたい？」と聞かれると必ず毎回「マクドナルド！」と答えていたくらい ずっと大好きなので出演させていただけて嬉しかったです。 今でもお仕事終わりにマクドナルドへ行き、ご褒美としていただいています。

Q：森田さんの浴衣姿が印象的なCMでしたが、夏のルーティーン・夏に必ず行うことはありますか？

森田：夏になるとハンディファンやひんやりグッズなどを持ち歩きます。 ひんやりグッズを色々と試すのが好きなので良いものを見つけたら、メンバーと教え合ったりしています。

Q：ビッグマックのように、いつでも森田さんを笑顔にするモノやコト、場所はありますか？

森田：動物園や水族館が好きでよく行っています。普段も可愛い動物の動画を見て癒されています。

■関連リンク

マクドナルド OFFICIAL SITE

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