【オリコン上半期】Number_i『3XL［EP］』、「デジタルアルバム」1位＆“3年連続”の新記録も 喜びの声【コメントあり】
3人組グループ・Number_iの『3XL［EP］』（スリーエックスエル ［イーピー］）が、25日発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「デジタルアルバムランキング」において、期間内ダウンロード数3.1万DL（31,187DL）を記録し、3年連続・通算3度目の1位を獲得した。同一アーティストによる3年連続1位獲得は、同ランキング史上初【※1】となる。
【上半期ランキング2026】Number_iのほかには…デジタルアルバムランキング
【※1】2025年度に2年連続1位を達成した時点で、同一アーティストによる2年連続1位獲得は史上初。
本作は、2026年4月27日に配信開始され、2026年5月11日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、今年度最高初週DL数【※2】となる3.0万DL（30,419DL）で1位を獲得。これで自身通算7作目のデジタルアルバム1位となり、男性グループによる「通算1位獲得作品数」記録ではBTSに次ぐ歴代2位【※3】、国内男性グループでは歴代1位となった。
【※2】今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
【※3】男性グループによる「週間デジタルアルバムランキング通算1位獲得作品数」記録
1位：BTS（10作）、2位：Number_i（7作）、3位：Travis Japan（6作）
そのほか、「オリコン上半期ランキング 2026 作品別売上数部門」の「デジタルアルバムランキング」では、Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴の『OITOMA』（オイトマ）が、期間内DL数2.3万DL（22,891DL）を記録し2位にランクイン。同ランキングにおいて、ソロアーティストでは唯一のTOP10入り、ソロ名義として自身初のTOP3入りとなった。
3位には、BTS『ARIRANG』が、期間内DL数2.1万DL（21,128DL）を記録しランクイン。同ランキングにおいて、自身初のTOP3入りとなった。同作は、「オリコン上半期ランキング 2026 作品別売上数部門」において、「アルバムランキング」、「合算アルバムランキング」でも1位を獲得。「オリコン上半期ランキング 2026 作品別売上数部門」で2冠を達成している。
■Number_i、コメント
「オリコン上半期ランキング 2026」の「デジタルアルバムランキング」で『3XL［EP］』が1位をいただくことができました。
いつも応援してくださっているiLYs【※】の皆さん、そして僕たちの音楽を聴いてくださっている皆さん、
本当にありがとうございます！
僕たちが作った楽曲をたくさんの方が楽しんでくれていることを何より嬉しく思います。
今後も楽しんでいただける作品を作れるよう頑張ります！
【※】ファンの総称
【デジタルアルバムランキングとは】
毎週、各配信サービスより提供されたダウンロード数（全曲を一括でダウンロード購入されたアルバム作品）を精査のうえ集計したランキング。「オリコン上半期デジタルアルバムランキング」は週間デジタルアルバムTOP100内に登場した作品の累積ダウンロード数順位をもとにTOP100の発表となる。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
※「オリコン上半期デジタルアルバムランキング」は「2017年度」よりスタート。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
【※1】2025年度に2年連続1位を達成した時点で、同一アーティストによる2年連続1位獲得は史上初。
本作は、2026年4月27日に配信開始され、2026年5月11日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、今年度最高初週DL数【※2】となる3.0万DL（30,419DL）で1位を獲得。これで自身通算7作目のデジタルアルバム1位となり、男性グループによる「通算1位獲得作品数」記録ではBTSに次ぐ歴代2位【※3】、国内男性グループでは歴代1位となった。
【※2】今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
【※3】男性グループによる「週間デジタルアルバムランキング通算1位獲得作品数」記録
1位：BTS（10作）、2位：Number_i（7作）、3位：Travis Japan（6作）
そのほか、「オリコン上半期ランキング 2026 作品別売上数部門」の「デジタルアルバムランキング」では、Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴の『OITOMA』（オイトマ）が、期間内DL数2.3万DL（22,891DL）を記録し2位にランクイン。同ランキングにおいて、ソロアーティストでは唯一のTOP10入り、ソロ名義として自身初のTOP3入りとなった。
3位には、BTS『ARIRANG』が、期間内DL数2.1万DL（21,128DL）を記録しランクイン。同ランキングにおいて、自身初のTOP3入りとなった。同作は、「オリコン上半期ランキング 2026 作品別売上数部門」において、「アルバムランキング」、「合算アルバムランキング」でも1位を獲得。「オリコン上半期ランキング 2026 作品別売上数部門」で2冠を達成している。
■Number_i、コメント
「オリコン上半期ランキング 2026」の「デジタルアルバムランキング」で『3XL［EP］』が1位をいただくことができました。
いつも応援してくださっているiLYs【※】の皆さん、そして僕たちの音楽を聴いてくださっている皆さん、
本当にありがとうございます！
僕たちが作った楽曲をたくさんの方が楽しんでくれていることを何より嬉しく思います。
今後も楽しんでいただける作品を作れるよう頑張ります！
【※】ファンの総称
【デジタルアルバムランキングとは】
毎週、各配信サービスより提供されたダウンロード数（全曲を一括でダウンロード購入されたアルバム作品）を精査のうえ集計したランキング。「オリコン上半期デジタルアルバムランキング」は週間デジタルアルバムTOP100内に登場した作品の累積ダウンロード数順位をもとにTOP100の発表となる。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
※「オリコン上半期デジタルアルバムランキング」は「2017年度」よりスタート。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）