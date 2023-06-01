【オリコン上半期】米津玄師「IRIS OUT」、「ストリーミング」1位＆ソロ史上最高の記録達成 「今後も長く愛してくれたらさらに嬉しいです」【コメントあり】
米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、25日発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「ストリーミングランキング」で、自身初の1位を獲得した。
【上半期ランキング2026】米津玄師のほかには…ストリーミングランキング
期間内再生数2億5053.5万回（250,535,159回）は、2021年度優里「ドライフラワー」の2億2865.6万回を超えて、ソロアーティスト史上最高再生数となった。
同曲は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）の主題歌としてリリース。「オリコン上半期ランキング 2026」の集計期間にあたる2025年12月22日付〜2026年6月15日付までの26週のうち、12週連続1位を含む26週連続TOP10入りを記録した。
配信開始からの2026年6月15日付時点における累積再生数は、5億581.0万回（505,810,037回）。2025年10月6日付「オリコン週間ストリーミングランキング」では、オリコン史上最高週間再生数3219.9万回（32,199,407回）を記録。登場4週目となる10月20日付にオリコン史上最速で累積再生数1億回を突破している。
また13位には、同映画のエンディングテーマを務めた米津玄師，宇多田ヒカル名義による「JANE DOE」が期間内再生数1億735.3万回（107,352,996回）でランクインした。
■1億回突破作品数は史上最多16作
このほか2位には、M!LKの「好きすぎて滅！」が、期間内再生数1億9272.3万回（192,723,226回）を記録しランクイン。自身初のTOP3入りとなった。8位には「爆裂愛してる」もランクインし、TOP10内に2作品を送り込んだ。
3位には、Mrs. GREEN APPLEの「lulu.」が、期間内再生数1億5787.0万回（157,869,931回）を記録しランクイン。昨年1位を獲得した「ライラック」に続き、Mrs. GREEN APPLEは2年連続のTOP3入り。そのほかにも、4位に「ライラック」、9位に「ダーリン」、16位に「Soranji」、18位に「ケセラセラ」と、TOP20に5作品がランクインした。
5位は、HANAの「Blue Jeans」が、期間内再生数1億5153.0万回（151,530,097回）を記録しランクイン。女性アーティスト作品では最高位となったほか、7位に「ROSE」、10位に「NON STOP」が入り、TOP10内に3作品を送り込んでいる。
2026年度の上半期ストリーミングランキングでは、16作品が期間内再生数1億回を突破。1億回突破作品数は、2024年度の15作を上回り史上最多となった。
■米津玄師、コメント
――「IRIS OUT」が、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門 ストリーミングランキング」で1位を獲得されました。改めて、受賞のご感想をお願いいたします。
とても光栄です。こういうことは人生で何度も起こることではないので、そのありがたさを噛み締めたいです。
――「IRIS OUT」は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろされた楽曲ですが、最初に作品と向き合ったとき、どのような感情やイメージから制作が始まったのでしょうか。
もう随分前のことなので、具体的な思いやきっかけなどはほとんど憶えていませんが、原作の漫画を読みながら、レゼというキャラクターと向き合いながら作ったのは憶えています。
――「IRIS OUT」には、恋や衝動、危うさをはらんだ感情が一気に押し寄せてくるような印象があります。デンジとレゼの関係性を音楽に落とし込むうえで、特に大切にされたことを教えてください。
恋愛というのは本質的にあやうさが肝であって、「抗いようがない」と苦悩するところも含めて、あやうくも生理的な快感と享楽があります。そこを軸に据えて、別角度からみた二点を抽出したらこの二曲になりました。
――「IRIS OUT」は、配信開始以降、非常に長く多くの方に聴かれ続けています。これほど多くの方に届いていることを、米津さんご自身はどのように受け止めていらっしゃいますか。
単純に嬉しいです。できれば今後も長く愛してくれたらさらに嬉しいです。
――今年も2026 NHKサッカーテーマ「烏」、映画『キングダム 魂の決戦』の主題歌「夜鷹」とリリースが続きますが、今後、米津さんが音楽を通して届けていきたいものや、挑戦してみたい表現があれば教えてください。
今後になにか特別な目標があるわけではありません。これまでと同じように、自分の目の前にあるものを一つ一つ大切に扱って、より面白いほうを選んで進み続けていくうちに、気がつけばまったく想像もしてなかった場所にいたらいいなと思っています。
――最後に、楽曲を聴いてくださっている皆さんや、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
今後もよろしく！！！！！！！！
【ストリーミングランキングとは】
毎週、音楽ビデオ／オーディオ再生問わず、各配信サービスより提供された再生数（オンデマンド型音楽配信サービスの有料会員による再生数および広告モデルの再生数）を精査のうえ集計したランキング。「オリコン上半期ストリーミングランキング」は週間ストリーミングTOP500内に登場した作品の累積再生数順位をもとにTOP300の発表となる。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
※「オリコン上半期ストリーミングランキング」は「2019年度」よりスタート。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
【上半期ランキング2026】米津玄師のほかには…ストリーミングランキング
期間内再生数2億5053.5万回（250,535,159回）は、2021年度優里「ドライフラワー」の2億2865.6万回を超えて、ソロアーティスト史上最高再生数となった。
同曲は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）の主題歌としてリリース。「オリコン上半期ランキング 2026」の集計期間にあたる2025年12月22日付〜2026年6月15日付までの26週のうち、12週連続1位を含む26週連続TOP10入りを記録した。
また13位には、同映画のエンディングテーマを務めた米津玄師，宇多田ヒカル名義による「JANE DOE」が期間内再生数1億735.3万回（107,352,996回）でランクインした。
■1億回突破作品数は史上最多16作
このほか2位には、M!LKの「好きすぎて滅！」が、期間内再生数1億9272.3万回（192,723,226回）を記録しランクイン。自身初のTOP3入りとなった。8位には「爆裂愛してる」もランクインし、TOP10内に2作品を送り込んだ。
3位には、Mrs. GREEN APPLEの「lulu.」が、期間内再生数1億5787.0万回（157,869,931回）を記録しランクイン。昨年1位を獲得した「ライラック」に続き、Mrs. GREEN APPLEは2年連続のTOP3入り。そのほかにも、4位に「ライラック」、9位に「ダーリン」、16位に「Soranji」、18位に「ケセラセラ」と、TOP20に5作品がランクインした。
5位は、HANAの「Blue Jeans」が、期間内再生数1億5153.0万回（151,530,097回）を記録しランクイン。女性アーティスト作品では最高位となったほか、7位に「ROSE」、10位に「NON STOP」が入り、TOP10内に3作品を送り込んでいる。
2026年度の上半期ストリーミングランキングでは、16作品が期間内再生数1億回を突破。1億回突破作品数は、2024年度の15作を上回り史上最多となった。
■米津玄師、コメント
――「IRIS OUT」が、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門 ストリーミングランキング」で1位を獲得されました。改めて、受賞のご感想をお願いいたします。
とても光栄です。こういうことは人生で何度も起こることではないので、そのありがたさを噛み締めたいです。
――「IRIS OUT」は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろされた楽曲ですが、最初に作品と向き合ったとき、どのような感情やイメージから制作が始まったのでしょうか。
もう随分前のことなので、具体的な思いやきっかけなどはほとんど憶えていませんが、原作の漫画を読みながら、レゼというキャラクターと向き合いながら作ったのは憶えています。
――「IRIS OUT」には、恋や衝動、危うさをはらんだ感情が一気に押し寄せてくるような印象があります。デンジとレゼの関係性を音楽に落とし込むうえで、特に大切にされたことを教えてください。
恋愛というのは本質的にあやうさが肝であって、「抗いようがない」と苦悩するところも含めて、あやうくも生理的な快感と享楽があります。そこを軸に据えて、別角度からみた二点を抽出したらこの二曲になりました。
――「IRIS OUT」は、配信開始以降、非常に長く多くの方に聴かれ続けています。これほど多くの方に届いていることを、米津さんご自身はどのように受け止めていらっしゃいますか。
単純に嬉しいです。できれば今後も長く愛してくれたらさらに嬉しいです。
――今年も2026 NHKサッカーテーマ「烏」、映画『キングダム 魂の決戦』の主題歌「夜鷹」とリリースが続きますが、今後、米津さんが音楽を通して届けていきたいものや、挑戦してみたい表現があれば教えてください。
今後になにか特別な目標があるわけではありません。これまでと同じように、自分の目の前にあるものを一つ一つ大切に扱って、より面白いほうを選んで進み続けていくうちに、気がつけばまったく想像もしてなかった場所にいたらいいなと思っています。
――最後に、楽曲を聴いてくださっている皆さんや、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
今後もよろしく！！！！！！！！
【ストリーミングランキングとは】
毎週、音楽ビデオ／オーディオ再生問わず、各配信サービスより提供された再生数（オンデマンド型音楽配信サービスの有料会員による再生数および広告モデルの再生数）を精査のうえ集計したランキング。「オリコン上半期ストリーミングランキング」は週間ストリーミングTOP500内に登場した作品の累積再生数順位をもとにTOP300の発表となる。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
※「オリコン上半期ストリーミングランキング」は「2019年度」よりスタート。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）