【オリコン上半期】BTS『ARIRANG』、2冠達成に喜び「本当に光栄で嬉しいです」 海外アーティスト史上初＆22年ぶり記録も達成【コメントあり】
今年3月に完全体で復帰した7人組グループ・BTSの『ARIRANG』（アリラン）が、25日発表の「オリコン上半期ランキング 2026」にて、「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」と「合算アルバムランキング」で1位を獲得。2冠を達成した。
【上半期ランキング2026】合算アルバムランキング
「アルバムランキング」において、海外アーティストによる上半期アルバム1位獲得は、2020年度にBTSが獲得した『MAP OF THE SOUL:7 〜THE JOURNEY〜』以来6年ぶり、自身通算2度目。海外アーティストによる同ランキング通算2度の1位獲得は史上初となる。
期間内売上は72.8万枚を記録。海外男性アーティストによる同ランキングの期間内売上70万枚超えは、2004年度のクイーン『クイーン ジュエルズ〜ヴェリー・ベスト・オブ・クイーン〜』（116.5万枚）以来、22年ぶりとなった。
本作は、2026年3月30日付「オリコン週間アルバムランキング」で3年9ヶ月ぶり、自身通算11作目の1位を獲得。初週売上は、今年度【※1】海外アーティスト最高の54.7万枚を記録した。
また「合算アルバムランキング」において、期間内ポイント92.2万PT（922,331PT）を記録。自身初にして海外アーティスト史上初の1位を獲得した。
なお期間内ポイント80万PT超えは、King & Prince、Snow Manに続く史上3組目【※2】で、海外アーティストでは初。今年度【※1】唯一の期間内80万PT超え作品となった。ポイントの内訳は、 CD：72.8万PT（727,678PT）／デジタルアルバム：2.1万PT（21,128PT）／ストリーミング：17.4万PT（173,525PT）となる。
本作は、2026年3月30日付「オリコン週間合算アルバムランキング」で、3年9ヶ月ぶり通算7作目の1位を獲得。週間ポイントは56.9万PT（568,976PT）を記録し、今年度【※2】海外アーティスト最高週間ポイントを記録した。
本作には、グループのアイデンティティと彼らが向き合ってきた普遍的な感情をテーマにした全14曲を収録。タイトル曲『SWIM』は作詞をメンバーのRMが手掛け、人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲。押し寄せる潮流を自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を「人生への愛」として描き出している。
■BTS、コメント
――「オリコン上半期ランキング 2026」において、「アルバムランキング」「合算アルバムランキング」の2冠を獲得されました。率直な今のお気持ちをお聞かせください。
今回のアルバムは完全体として3年9ヶ月ぶりにリリースしたアルバムです。このように久しぶりにリリースしたアルバムであり、「今のBTS」を収めたアルバムであるだけに、これほど多くの愛を受けていることが本当に光栄で嬉しいです。
――BTSの作品や楽曲を愛してくださっている、日本にいるファンの皆さまへ、メッセージをお願いいたします。
いつも僕たちBTSと、僕たちの音楽を愛し応援してくださることに、まず感謝の気持ちをお伝えしたいです。ご存知の通り、僕たちは現在ワールドツアーを開催中ですが、ツアーを通じてさらに成長した姿で日本にも再び訪れる予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。
【※1】今年度は、2025年12月22日付よりスタート
【※2】2023年度「上半期合算アルバムランキング」2位のSnow Man『i DO ME』も期間内118.5万PTを記録しており、期間内80万PT超え作品としては本作が史上4作目。
【アルバムランキングとは】
毎週、調査協力店のデータをもとに、CDアルバムやカセットテープ、アナログレコードなどの国内盤アルバムTOP500および輸入盤アルバムTOP150の売上を集計・推定したランキング。「オリコン上半期アルバムランキング」は週間アルバムTOP300内に登場した作品の推定累積売上数順位をもとにTOP100の発表となる。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
※「オリコン上半期アルバムランキング」は「1970年度」よりスタート。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
【上半期ランキング2026】合算アルバムランキング
「アルバムランキング」において、海外アーティストによる上半期アルバム1位獲得は、2020年度にBTSが獲得した『MAP OF THE SOUL:7 〜THE JOURNEY〜』以来6年ぶり、自身通算2度目。海外アーティストによる同ランキング通算2度の1位獲得は史上初となる。
本作は、2026年3月30日付「オリコン週間アルバムランキング」で3年9ヶ月ぶり、自身通算11作目の1位を獲得。初週売上は、今年度【※1】海外アーティスト最高の54.7万枚を記録した。
また「合算アルバムランキング」において、期間内ポイント92.2万PT（922,331PT）を記録。自身初にして海外アーティスト史上初の1位を獲得した。
なお期間内ポイント80万PT超えは、King & Prince、Snow Manに続く史上3組目【※2】で、海外アーティストでは初。今年度【※1】唯一の期間内80万PT超え作品となった。ポイントの内訳は、 CD：72.8万PT（727,678PT）／デジタルアルバム：2.1万PT（21,128PT）／ストリーミング：17.4万PT（173,525PT）となる。
本作は、2026年3月30日付「オリコン週間合算アルバムランキング」で、3年9ヶ月ぶり通算7作目の1位を獲得。週間ポイントは56.9万PT（568,976PT）を記録し、今年度【※2】海外アーティスト最高週間ポイントを記録した。
本作には、グループのアイデンティティと彼らが向き合ってきた普遍的な感情をテーマにした全14曲を収録。タイトル曲『SWIM』は作詞をメンバーのRMが手掛け、人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲。押し寄せる潮流を自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を「人生への愛」として描き出している。
■BTS、コメント
――「オリコン上半期ランキング 2026」において、「アルバムランキング」「合算アルバムランキング」の2冠を獲得されました。率直な今のお気持ちをお聞かせください。
今回のアルバムは完全体として3年9ヶ月ぶりにリリースしたアルバムです。このように久しぶりにリリースしたアルバムであり、「今のBTS」を収めたアルバムであるだけに、これほど多くの愛を受けていることが本当に光栄で嬉しいです。
――BTSの作品や楽曲を愛してくださっている、日本にいるファンの皆さまへ、メッセージをお願いいたします。
いつも僕たちBTSと、僕たちの音楽を愛し応援してくださることに、まず感謝の気持ちをお伝えしたいです。ご存知の通り、僕たちは現在ワールドツアーを開催中ですが、ツアーを通じてさらに成長した姿で日本にも再び訪れる予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。
【※1】今年度は、2025年12月22日付よりスタート
【※2】2023年度「上半期合算アルバムランキング」2位のSnow Man『i DO ME』も期間内118.5万PTを記録しており、期間内80万PT超え作品としては本作が史上4作目。
【アルバムランキングとは】
毎週、調査協力店のデータをもとに、CDアルバムやカセットテープ、アナログレコードなどの国内盤アルバムTOP500および輸入盤アルバムTOP150の売上を集計・推定したランキング。「オリコン上半期アルバムランキング」は週間アルバムTOP300内に登場した作品の推定累積売上数順位をもとにTOP100の発表となる。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
※「オリコン上半期アルバムランキング」は「1970年度」よりスタート。
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）