マクドナルド、『サマーウォーズ』など細田守監督作品とコラボCM りくりゅうペア・櫻坂46森田ひかるも出演
日本マクドナルドは、「ビッグマック」と「コカ･コーラ」のコラボレーションCMとして、コカ･コーラ社の伝説のCM“I FEEL COKE”の楽曲、さらに細田守監督作品のアニメーション映画の名シーンが融合した新テレビCM、ビッグマック「あの頃も今も、夏といえば」篇を、30日より放送する。
【動画】りくりゅう・森田ひかるも出演！細田守監督作品とコラボしたマクドナルドCM
ビッグマックと“I FEEL COKE”のコラボCMシリーズは2024年から展開。日本マクドナルド55年目を迎える2026年は第3弾として、細田守監督が手がけるアニメーション映画『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』の3作品から名シーンを実写映像と融合し、日本の原風景や青春のひとときを描いた新たな映像作品として構成。
また、フィギュアスケート・ペア競技でメダルを獲得した後、プロ転向を発表した“りくりゅうペア”の三浦璃来＆木原龍一、そして、櫻坂46の森田ひかるが出演。マクドナルドのCM初出演となる3人が見せる、ビッグマックとともに弾ける笑顔にも注目のCMとなっている。
【動画】りくりゅう・森田ひかるも出演！細田守監督作品とコラボしたマクドナルドCM
ビッグマックと“I FEEL COKE”のコラボCMシリーズは2024年から展開。日本マクドナルド55年目を迎える2026年は第3弾として、細田守監督が手がけるアニメーション映画『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』の3作品から名シーンを実写映像と融合し、日本の原風景や青春のひとときを描いた新たな映像作品として構成。
また、フィギュアスケート・ペア競技でメダルを獲得した後、プロ転向を発表した“りくりゅうペア”の三浦璃来＆木原龍一、そして、櫻坂46の森田ひかるが出演。マクドナルドのCM初出演となる3人が見せる、ビッグマックとともに弾ける笑顔にも注目のCMとなっている。