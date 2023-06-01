櫻坂46森田ひかる、マクドナルドCMに初出演 浴衣姿も披露「夏を感じた撮影で楽しかった」
櫻坂46の森田ひかるが、日本マクドナルドの新CMに初出演することが決定した。あわせてインタビューも公開された。
【動画】りくりゅう・森田ひかるも出演！細田守監督作品とコラボしたマクドナルドCM
森田が出演するのは、30日より放送するビッグマック「あの頃も今も、夏といえば」篇。「ビッグマック」と「コカ･コーラ」のコラボレーションCMとして、コカ･コーラ社の伝説のCM“I FEEL COKE”の楽曲、さらに細田守監督作品のアニメーション映画の名シーンが融合した新テレビCMとなる。
ビッグマックと“I FEEL COKE”のコラボCMシリーズは2024年から展開。日本マクドナルド55年目を迎える2026年はその第3弾として、細田守監督が手がけるアニメーション映画『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』の3作品から名シーンを実写映像と融合し、日本の原風景や青春のひとときを描いた新たな映像作品として構成した。
同CMには森田のほか、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる木原龍一と三浦璃来も出演する。
■櫻坂46 森田ひかるインタビュー
―――マクドナルドのCMに初出演いただいた感想と、マクドナルドでの思い出やエピソードについて教えてください。
森田：浴衣を着たり、花火をしたりと夏を感じた撮影で楽しかったです。子どもの頃に「何が食べたい？」と聞かれると必ず毎回「マクドナルド！」と答えていたくらいずっと大好きなので出演させていただけてうれしかったです。今でもお仕事終わりにマクドナルドへ行き、ご褒美としていただいています。
―――森田さんの浴衣姿が印象的なCMでしたが、夏のルーティーン・夏に必ず行うことはありますか？
森田：夏になるとハンディファンやひんやりグッズなどを持ち歩きます。ひんやりグッズを色々と試すのが好きなので良いものを見つけたら、メンバーと教え合ったりしています。
―――ビッグマックのように、いつでも森田さんを笑顔にするモノやコト、場所はありますか？
森田：動物園や水族館が好きでよく行っています。普段もかわいい動物の動画を見て癒されています。
【動画】りくりゅう・森田ひかるも出演！細田守監督作品とコラボしたマクドナルドCM
森田が出演するのは、30日より放送するビッグマック「あの頃も今も、夏といえば」篇。「ビッグマック」と「コカ･コーラ」のコラボレーションCMとして、コカ･コーラ社の伝説のCM“I FEEL COKE”の楽曲、さらに細田守監督作品のアニメーション映画の名シーンが融合した新テレビCMとなる。
同CMには森田のほか、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる木原龍一と三浦璃来も出演する。
■櫻坂46 森田ひかるインタビュー
―――マクドナルドのCMに初出演いただいた感想と、マクドナルドでの思い出やエピソードについて教えてください。
森田：浴衣を着たり、花火をしたりと夏を感じた撮影で楽しかったです。子どもの頃に「何が食べたい？」と聞かれると必ず毎回「マクドナルド！」と答えていたくらいずっと大好きなので出演させていただけてうれしかったです。今でもお仕事終わりにマクドナルドへ行き、ご褒美としていただいています。
―――森田さんの浴衣姿が印象的なCMでしたが、夏のルーティーン・夏に必ず行うことはありますか？
森田：夏になるとハンディファンやひんやりグッズなどを持ち歩きます。ひんやりグッズを色々と試すのが好きなので良いものを見つけたら、メンバーと教え合ったりしています。
―――ビッグマックのように、いつでも森田さんを笑顔にするモノやコト、場所はありますか？
森田：動物園や水族館が好きでよく行っています。普段もかわいい動物の動画を見て癒されています。