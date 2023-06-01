28歳・堀田真由、山田涼介との10代回想シーンに照れ「励まし合いながら演じています」
Hey! Say! JUMP・山田涼介（33）と俳優・堀田真由（28）がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の制作発表記者会見に出席。共演シーンについて語った。
【写真】うつくしい…笑顔で手を振る堀田真由
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
堀田は、回想シーンが多いことから「10代を演じることが多い」と苦笑い。これに山田は「きついよね」と共感を示しつつ、「でも、いけてるよ！」と太鼓判を押した。堀田も「お互いを励まし合いながら演じています」と笑顔で語った。
また、堀田は自身が演じる役について「つかみどころのないキャラクター」と分析。「私は（顔の）ほくろが印象的なので、そのほくろをメイクで消しています。ディテールも皆さんと相談しながら作り上げています」と、細部までこだわった役作りを明かした。
会見には、山田や堀田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。
【写真】うつくしい…笑顔で手を振る堀田真由
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
また、堀田は自身が演じる役について「つかみどころのないキャラクター」と分析。「私は（顔の）ほくろが印象的なので、そのほくろをメイクで消しています。ディテールも皆さんと相談しながら作り上げています」と、細部までこだわった役作りを明かした。
会見には、山田や堀田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。