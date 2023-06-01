山田涼介とお互いを励まし合いながら演じたことを明かした堀田真由 （C）ORICON NewS inc.

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　Hey! Say! JUMP・山田涼介（33）と俳優・堀田真由（28）がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜　後10：30）の制作発表記者会見に出席。共演シーンについて語った。

【写真】うつくしい…笑顔で手を振る堀田真由

　本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。

　堀田は、回想シーンが多いことから「10代を演じることが多い」と苦笑い。これに山田は「きついよね」と共感を示しつつ、「でも、いけてるよ！」と太鼓判を押した。堀田も「お互いを励まし合いながら演じています」と笑顔で語った。

　また、堀田は自身が演じる役について「つかみどころのないキャラクター」と分析。「私は（顔の）ほくろが印象的なので、そのほくろをメイクで消しています。ディテールも皆さんと相談しながら作り上げています」と、細部までこだわった役作りを明かした。

　会見には、山田や堀田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。