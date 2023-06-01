口元にずっとゴマをつけていたことを山田涼介に暴露された小手伸也 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　Hey! Say! JUMP・山田涼介と俳優・小手伸也がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜　後10：30）の制作発表記者会見に出席。小手が会見でシリアス作品出演への不安を漏らした。

【写真】小手伸也のキュートな一面を”暴露”した山田涼介

　本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田真由）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。

　週刊誌編集長・平間孝之を演じる小手は、自身の役どころについて「熱の冷めてしまったジャーナリストが、とあるきっかけで事件に切り込むことになります。（事件を）探る側のポジションなので、僕の視線は大切」と説明。一方で、「シリアスなドラマなので、小手伸也でいいのかな」と本音を漏らした。

　すると共演者からは絶賛の声が相次ぎ、小手は頬を緩ませながら「なんかすごい褒めてくれるんです」と笑顔。しかし、山田が「でも、会見前は口元にずっとゴマついていました」と暴露すると、会場は大爆笑に包まれた。

　小手は「だから俺、直前で口拭かれたんだ」と大慌て。山田は「キュートだなと思いました」と笑顔を見せ、和やかな一幕となった。

　会見には、山田、小手のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。