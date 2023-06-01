小手伸也、シリアス作品出演に不安 山田涼介が会見前の“事件”暴露「キュートだなと」
Hey! Say! JUMP・山田涼介と俳優・小手伸也がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の制作発表記者会見に出席。小手が会見でシリアス作品出演への不安を漏らした。
【写真】小手伸也のキュートな一面を”暴露”した山田涼介
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田真由）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
週刊誌編集長・平間孝之を演じる小手は、自身の役どころについて「熱の冷めてしまったジャーナリストが、とあるきっかけで事件に切り込むことになります。（事件を）探る側のポジションなので、僕の視線は大切」と説明。一方で、「シリアスなドラマなので、小手伸也でいいのかな」と本音を漏らした。
すると共演者からは絶賛の声が相次ぎ、小手は頬を緩ませながら「なんかすごい褒めてくれるんです」と笑顔。しかし、山田が「でも、会見前は口元にずっとゴマついていました」と暴露すると、会場は大爆笑に包まれた。
小手は「だから俺、直前で口拭かれたんだ」と大慌て。山田は「キュートだなと思いました」と笑顔を見せ、和やかな一幕となった。
会見には、山田、小手のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。
【写真】小手伸也のキュートな一面を”暴露”した山田涼介
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田真由）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
すると共演者からは絶賛の声が相次ぎ、小手は頬を緩ませながら「なんかすごい褒めてくれるんです」と笑顔。しかし、山田が「でも、会見前は口元にずっとゴマついていました」と暴露すると、会場は大爆笑に包まれた。
小手は「だから俺、直前で口拭かれたんだ」と大慌て。山田は「キュートだなと思いました」と笑顔を見せ、和やかな一幕となった。
会見には、山田、小手のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。