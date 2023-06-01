堀田真由、河口湖を“池”と間違え「琵琶湖育ちなので…」 京都出身・佐々木蔵之介は共感
Hey! Say! JUMP・山田涼介がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の制作発表記者会見に出席。共演する堀田真由の“天然エピソード”を明かした。
【集合ショット】スーツやシャツでかっちり＆穏やかな笑顔を見せた山田亮介＆堀田まゆら共演者
撮影を振り返った山田は、「現場で“堀田真由ミステリー”と呼んでいるんですが」と切り出し、「オールロケで撮影をしていて、河口湖にも行かせていただいているんですけど、『河口湖に池あるじゃないですか？』と言い始めて、『池？』となった」と告白。「河口湖のことを池だと思っていたらしく、天然なところもあるんだなと思いました」と笑顔を見せた。
一方、堀田は赤面しながら「琵琶湖育ちなので…比べたら」と弁明。「都内から時間もかかるので、（寝ながら移動して）起きたら“大きな池があるな”と思って」と当時の状況を説明した。
山田が「疲れもあるね」とフォローすると、京都出身で琵琶湖に親しみのある佐々木蔵之介は「富士五湖を合わせても琵琶湖には勝てないもんな」と共感。会場は和やかな笑いに包まれていた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。
【集合ショット】スーツやシャツでかっちり＆穏やかな笑顔を見せた山田亮介＆堀田まゆら共演者
撮影を振り返った山田は、「現場で“堀田真由ミステリー”と呼んでいるんですが」と切り出し、「オールロケで撮影をしていて、河口湖にも行かせていただいているんですけど、『河口湖に池あるじゃないですか？』と言い始めて、『池？』となった」と告白。「河口湖のことを池だと思っていたらしく、天然なところもあるんだなと思いました」と笑顔を見せた。
山田が「疲れもあるね」とフォローすると、京都出身で琵琶湖に親しみのある佐々木蔵之介は「富士五湖を合わせても琵琶湖には勝てないもんな」と共感。会場は和やかな笑いに包まれていた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。