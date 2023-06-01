小手伸也、かっこいいシーンで失態「パンツ丸見えに」 エキストラに平謝り
Hey! Say! JUMP・山田涼介と俳優・小手伸也がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の制作発表記者会見に出席。小手が、撮影現場での失敗を明かした。
【写真】ジャケットを着てかっちりきめる小手伸也
小手は、自身が演じる週刊誌編集長・平間孝之について、「ハードボイルドなんです。大人の悲哀、中年の危機を乗り越えて、ピュアな七瀬悠（山田）と、酸いも甘いも経験した打算的な大人の平間との、ぎりぎりの信頼関係の綱渡り感もポイント」とアピール。「チーフカメラマンさんも僕を撮りながら『かっこいいな』とすごく褒めてくれて。どうやら、かっこいいみたいなんです」と笑顔を見せた。
しかし、その“かっこよさ”が思わぬ事態を招いたという。「かっこ良く、勢いよく電話をするシーンで、かっこ良すぎたせいかベルトのバックルがバチンと飛んでしまって。ストンってズボンが落ちちゃって、パンツが丸見えになりました」と告白。「エキストラの皆さんにパンツを見られました。かっこいいからって赤いパンツを履いていたんです」と照れ笑いを浮かべ、「何らかのハラスメントにならないかと思って、謝りました」と振り返り、会場の笑いを誘った。
そんな小手について、主演の山田は「今はポップな小手さんですが、ドラマの中ではすごくシリアス。現場でもほとんどお話ししていないです」と紹介。これに小手は「山田涼介くんとはバラエティーでお会いしているので、お芝居を見られるのが恥ずかしいんです。真面目な顔をしていると思われたら恥ずかしいな」と照れくさそうに語っていた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。
【写真】ジャケットを着てかっちりきめる小手伸也
小手は、自身が演じる週刊誌編集長・平間孝之について、「ハードボイルドなんです。大人の悲哀、中年の危機を乗り越えて、ピュアな七瀬悠（山田）と、酸いも甘いも経験した打算的な大人の平間との、ぎりぎりの信頼関係の綱渡り感もポイント」とアピール。「チーフカメラマンさんも僕を撮りながら『かっこいいな』とすごく褒めてくれて。どうやら、かっこいいみたいなんです」と笑顔を見せた。
そんな小手について、主演の山田は「今はポップな小手さんですが、ドラマの中ではすごくシリアス。現場でもほとんどお話ししていないです」と紹介。これに小手は「山田涼介くんとはバラエティーでお会いしているので、お芝居を見られるのが恥ずかしいんです。真面目な顔をしていると思われたら恥ずかしいな」と照れくさそうに語っていた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。