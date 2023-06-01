山田涼介＆木戸大聖、全力疾走シーンでそろって筋肉痛「年齢をちゃんと考えなきゃ」 撮影エピソード披露
Hey! Say! JUMP・山田涼介と俳優・木戸大聖がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の制作発表記者会見に出席。共演シーンを振り返った。
【写真】さわやか…！スーツ＆めがねでかっこいい木戸大聖
木戸は「朝イチに山田さんと走るシーンがあって、いろいろなカットを撮影した中でも、車と並走して100メートル以上走るシーンがありました」と回想。「先に山田さんが走って1回で終えたんですが、自分は、1回目は『抑えて』と言われていたのに速く走ってしまって。後から『山田さんがニヤッと笑っていました』と聞きました」と照れ笑いを浮かべた。さらに、「2回目もOKが出ず、3回目を走ることになった時には、『山田さんが心配していました』とも聞いて」と振り返った。
数日後に再び一緒の撮影があったという2人だが、「お互い筋肉痛でした」と苦笑い。「年齢をちゃんと考えなきゃいけないなと」と山田とうなずき合った。
一方、山田は「速いんですよ。僕を追いかけるシーンなんですが、追いつこうとするんです」と木戸の全力疾走ぶりを明かし、ふくれっ面を見せた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。
【写真】さわやか…！スーツ＆めがねでかっこいい木戸大聖
木戸は「朝イチに山田さんと走るシーンがあって、いろいろなカットを撮影した中でも、車と並走して100メートル以上走るシーンがありました」と回想。「先に山田さんが走って1回で終えたんですが、自分は、1回目は『抑えて』と言われていたのに速く走ってしまって。後から『山田さんがニヤッと笑っていました』と聞きました」と照れ笑いを浮かべた。さらに、「2回目もOKが出ず、3回目を走ることになった時には、『山田さんが心配していました』とも聞いて」と振り返った。
一方、山田は「速いんですよ。僕を追いかけるシーンなんですが、追いつこうとするんです」と木戸の全力疾走ぶりを明かし、ふくれっ面を見せた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。