白石聖、小手伸也のミス暴露「七瀬悠さんを“綾瀬はるかさん”と」 意外な一面も明らかに
俳優の白石聖と小手伸也がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の制作発表記者会見に出席。白石が、小手との共演時のエピソードを明かした。
【写真】かわいい…笑顔で上品に手を振る堀田真由
共演シーンの撮影を振り返った白石は、「小手さんが『七瀬悠（ななせ・はるか）さん』というせりふを、“綾瀬はるかさん”と言い間違えていたんです」と告白。「それが本当にツボに入ってしまって、現場が和みました。ありがとうございます」と笑顔で感謝を伝えた。
これに小手は、「順番通りではなく、ばらばらで撮影しているので、1日で3話、6話、9話を撮ることもあるんです。今どのタイミングで、どこまで情報を持っているのかを逆算しないといけないせりふもあって混乱している」と弁明。「口が滑ったんですかね。（綾瀬さんには）会ったことがないので、会ってみたいという煩悩が出てしまったのかもしれません」と苦笑いを浮かべた。
一方、小手は白石の意外な一面も明かした。「そのシーンは河川敷で撮影していたんですが、虫が多くて、虫が白石さんの方に飛んできたんです。すると、こうやって」と虫を素手でつかむしぐさを再現。白石は「手づかみでいかせていただきました」とあっさり認め、会場を驚かせていた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田涼介）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田真由）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。
【写真】かわいい…笑顔で上品に手を振る堀田真由
共演シーンの撮影を振り返った白石は、「小手さんが『七瀬悠（ななせ・はるか）さん』というせりふを、“綾瀬はるかさん”と言い間違えていたんです」と告白。「それが本当にツボに入ってしまって、現場が和みました。ありがとうございます」と笑顔で感謝を伝えた。
一方、小手は白石の意外な一面も明かした。「そのシーンは河川敷で撮影していたんですが、虫が多くて、虫が白石さんの方に飛んできたんです。すると、こうやって」と虫を素手でつかむしぐさを再現。白石は「手づかみでいかせていただきました」とあっさり認め、会場を驚かせていた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田涼介）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田真由）を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。