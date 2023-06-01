Hey! Say! JUMP山田涼介、美男子役に苦戦？「どう出したらいいのかなと…」 共演者からは「よっ！」の声
Hey! Say! JUMPの山田涼介がこのほど、都内で行われた読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の制作発表記者会見に出席した。
【写真】“黒髪前髪ありビジュ”の山田涼介
山田は、自身が演じる遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠について「どこか危うさやはかなさを持っている男の子」と説明。そのうえで、「原作の中では、すごく美男子だと書かれているんですが、それをどう出したらいいのかなと…」と苦笑いを浮かべた。
すると、共演者らから「よっ！」と愛の手が入り、会場は笑いに包まれた。山田は照れ笑いを見せながらも、「ヒューマンミステリー作品であり、明るいドラマではないので、ちょっとした色気を感じる隙間があればいいなと思いながら、撮影しています」と役作りについて語り、「この夏、一番ホットなドラマになるんじゃないかなと思っております」と作品への自信をのぞかせた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。悠に待ち受ける予測不能な陰謀とは。二転三転する真実の果てに想像を絶する結末が待っている。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。
【写真】“黒髪前髪ありビジュ”の山田涼介
山田は、自身が演じる遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠について「どこか危うさやはかなさを持っている男の子」と説明。そのうえで、「原作の中では、すごく美男子だと書かれているんですが、それをどう出したらいいのかなと…」と苦笑いを浮かべた。
本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』が原作。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。悠に待ち受ける予測不能な陰謀とは。二転三転する真実の果てに想像を絶する結末が待っている。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
会見には、山田のほか、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、七瀬京一の右腕のような存在・前原幹夫役の木戸大聖、刑事・黛良子役の土居志央梨、週刊誌編集長・平間孝之役の小手伸也が出席。MCは、読売テレビアナウンサーの黒木千晶が務めた。