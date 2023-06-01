“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、2人でマクドナルドCMに初出演 まさかの人物が撮影現場訪問で驚き
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる木原龍一と三浦璃来が、日本マクドナルドの新CMに初出演することが25日、発表された。併せて2人のインタビューも公開された。
【動画】りくりゅう・森田ひかるも出演！細田守監督作品とコラボしたマクドナルドCM
2人が出演するのは、30日より放送するビッグマック「あの頃も今も、夏といえば」篇。「ビッグマック」と「コカ･コーラ」のコラボレーションCMとして、コカ･コーラ社の伝説のCM“I FEEL COKE”の楽曲、さらに細田守監督作品のアニメーション映画の名シーンが融合した新テレビCMとなる。
ビッグマックと“I FEEL COKE”のコラボCMシリーズは2024年から展開。日本マクドナルド55年目を迎える2026年はその第3弾として、細田守監督が手がけるアニメーション映画『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』の3作品から名シーンを実写映像と融合し、日本の原風景や青春のひとときを描いた新たな映像作品として構成した。
りくりゅうペアが出演するシーンの撮影は「“細田作品”の聖地」とも呼ばれる人気スポットで行われた。撮影現場での打ち合わせに臨んだ2人は、演技の内容や順序など撮影についての細かな説明を受ける中、細田守監督が現場にサプライズ訪問。“りくりゅうペア”に「頑張ってください」と優しい声で激励の言葉をかけた。
あまりにも意外すぎる人物のサプライズ訪問に三浦と木原は驚いていたが、夕暮れが迫るなかすぐに撮影の準備を行う必要があり、笑顔であいさつを交わすと感動を噛みしめるような表情でカメラの前に立った。
「ビッグマック」の食べカット撮影に続き、揚げたての「マックフライポテト」が用意されると、予想していなかったサイドメニューに2人はハモるように「ポテト〜！」と歓喜の声を上げる。あまりにもぴったりと息の合ったリアクションに撮影現場が笑いで包まれた。撮影終了後、「スケートの競技中や練習以外の時間でも息が合うように意識しているんですか？」と尋ねられると、三浦は「なんか自然と合っちゃうんですよね…たぶん考えていることが一緒なんだと思います（笑）」とあっさり。木原もそれが自然なことだと静かに頷き、周囲のスタッフを驚かせていた。
同CMにはりくりゅうペアの2人のほか、櫻坂46の森田ひかるも出演する。
◆りくりゅうペア インタビュー
―――マクドナルドのCMに初出演した感想をお聞かせください。
三浦「マクドナルドのCMは初めてだったので、おいしくいただきながら撮影させていただきました」
木原「『カット』がかかった後…隠れてひと口食べました（笑）。ポテトもいただきました（笑）」
―――マクドナルドや「ビッグマック」にまつわるエピソードや思い出をお聞かせください。
三浦「私たちはシーズン中、試合前は節制してあんまり食べないんですけど…試合後のその日は“お疲れさま会”をするんです。その時にいつもマクドナルドの『ビッグマック』と『マックフライポテト』をいただいてます。国際試合でいろんなところへ行くんですけど…」
木原「…世界各国のマクドナルドでお世話になってます（笑）。去年アメリカで試合があった時も山の中だったんですけど…自分のクルマで運転して行っていたので、試合後に20〜30分かけて近くのマクドナルドに『ビッグマック』を買いにふたりで行きました」
―――新CMは細田守監督のアニメーション作品「時をかける少女」のワンシーンのように河川敷を歩いていましたが、アニメやマンガが大好きな木原さん、三浦さんが好きな細田守監督の作品や記憶に残っているシーンはありますか？
三浦「私は細田監督の『おおかみこどもの雨と雪』がすごく好きで、雪山から駆け下りるシーンがすごく好きです」
木原「ボクは『時をかける少女』の野球をやってるシーンが好きです。野球がすごく好きなので、野球場でみんなで野球してるシーンがすごく羨ましいなっていつも見てました」
―――ウィンタースポーツで活躍する木原さん、三浦さんが夏の夕方の河川敷を歩く姿が印象的なCMですが、現役時代の（プロ転向後の現在も同じであればその）夏のルーティンや夏に必ず行うことはありますか？
三浦「夏もシーズンオフなんですけど練習をするんです。やっぱりリンクは寒いので、練習の合間の休憩時間に外に行って日向ぼっこしてたりします。やっぱり暖かいので」
木原「（三浦の顔を見ながら）毎年、ナイアガラに行くよね。ナイアガラの滝に行って夏を感じてますね。“厄落とし”じゃないんですけど、悪いものを全部流しちゃおうということで（笑）。で、ナイアガラの近くにあるミニゴルフ場でふたりで楽しくミニゴルフをしてます」
―――新CMでも描かれているように、2人は大きな仕事を終え、これからの人生に目を向けていくと思いますが、この夏、新たに挑戦してみたいと思っていることがあれば教えてください。
三浦「ウォータースキーに挑戦してみたいなって思ってます。振り付けの先生がウォータースキーをやったっていう話を聞いて、すごい楽しそうだなと思って。やってみたいです！」
木原「ボクは璃来ちゃんと2人でロードバイクに挑戦したいと思います。やっぱり足腰を鍛えるのにすごいいいと思いますし、もともと2人でやりたいと話してたんですけど、なかなか現役の時はできなかったので、今年の夏こそ挑戦したいなと思います」
―――新CMはアニメーション映像を交えながら日本の原風景や青春のひとコマなども描いていますが、それぞれの「青春」の思い出やエピソードをお聞かせください。
三浦「私にとって青春はスケート人生そのものだったので、つらいトレーニングもいま思い返してみると、それも青春だったと思います」
木原「すいません。（三浦が）すごいいことを言ってくれたんですけど…ボクはよく練習の後に野球をしていたから、いつもリンクにバットとグローブを持って練習に行って、どちらかといったら“野球をやりに行くことがメイン”だったような頃が青春だったのかな…という、高校生時代の思い出です（笑）」
―――学生が活動するシーンも多く描かれている新CMですが、もし2人がフィギュアスケートをしていなかったら、どんな部活動を経験したかったでしょうか？
三浦「フィギュアスケート以外のスポーツでいうとバドミントンがすごく好きなので…バドミントンの部活に入りたいです。夏の間、先生たちと湖沿いに行ってバドミントンをして遊んだりしてました」
木原「ボクはやっぱり野球部ですかね。野球が好きなので、スケートしてなかったら野球をしていたかなって思います。キャッチャーかショートをやりたかったですね。まあでも肩が弱いので多分できないです（笑）」
―――新CMのテーマは「あの頃も、今も、いつだってBig Smile」ですが、「あの頃」も「今」も普遍的な共通のモノや思い出、エピソードなどはありますか？
三浦「共通のエピソードなんですけど…ケンカをした際に仲直りするときは、おいしい食べ物とか、そういうのを相手にあげるっていう。で、仲直りするっていうのが変わらないエピソードですね」
木原「とにかく頑張ったりつらかったり…仲直りする時は必ずおいしいものを食べて、2人で仲直りしたり頑張るっていうのは変わらないものだよね、（ペアの）結成当時から」
―――「ビッグマック」のように、いつでも木原さん、三浦さんを笑顔にしてくれるモノやコト、場所はありますか？
三浦「やっぱりおいしいものを食べてる時は、いつもふたりは笑顔かなって思ってます」
木原「食事をコントロールしてる時期もあったので、おいしいものを食べる時っていうのは2人とも『幸せだね』って言いながら食べていて…あまりにもおいしいのでいつも会話が続かなくなるんですけど（笑）。食べることに集中して無言で食べ続けるから（笑）」
―――「ビッグマック」と「コカ・コーラ」を楽しむお客さま、新CMをご覧になる皆さまにメッセージをお願いいたします。
三浦「この度、マクドナルドの“最強の組み合わせ”ともいえる『ビッグマック』と『コカ・コーラ』がコラボした新CMに“りくりゅうペア”として登場しています」
木原「“I FEEL COKE”の楽曲と細田守監督作品の名シーン、笑顔が咲き誇る爽やかで美しい映像が融合した映像となっています」
三浦「私たちの笑顔や『ビッグマック』を頬張る姿もご覧いただける新CMは、6月30日（火）より放送予定です」
木原「CMに登場する最強コンビの『ビッグマック』と『コカ・コーラ』を、ぜひ全国のマクドナルドでお楽しみください」
【動画】りくりゅう・森田ひかるも出演！細田守監督作品とコラボしたマクドナルドCM
2人が出演するのは、30日より放送するビッグマック「あの頃も今も、夏といえば」篇。「ビッグマック」と「コカ･コーラ」のコラボレーションCMとして、コカ･コーラ社の伝説のCM“I FEEL COKE”の楽曲、さらに細田守監督作品のアニメーション映画の名シーンが融合した新テレビCMとなる。
りくりゅうペアが出演するシーンの撮影は「“細田作品”の聖地」とも呼ばれる人気スポットで行われた。撮影現場での打ち合わせに臨んだ2人は、演技の内容や順序など撮影についての細かな説明を受ける中、細田守監督が現場にサプライズ訪問。“りくりゅうペア”に「頑張ってください」と優しい声で激励の言葉をかけた。
あまりにも意外すぎる人物のサプライズ訪問に三浦と木原は驚いていたが、夕暮れが迫るなかすぐに撮影の準備を行う必要があり、笑顔であいさつを交わすと感動を噛みしめるような表情でカメラの前に立った。
「ビッグマック」の食べカット撮影に続き、揚げたての「マックフライポテト」が用意されると、予想していなかったサイドメニューに2人はハモるように「ポテト〜！」と歓喜の声を上げる。あまりにもぴったりと息の合ったリアクションに撮影現場が笑いで包まれた。撮影終了後、「スケートの競技中や練習以外の時間でも息が合うように意識しているんですか？」と尋ねられると、三浦は「なんか自然と合っちゃうんですよね…たぶん考えていることが一緒なんだと思います（笑）」とあっさり。木原もそれが自然なことだと静かに頷き、周囲のスタッフを驚かせていた。
同CMにはりくりゅうペアの2人のほか、櫻坂46の森田ひかるも出演する。
◆りくりゅうペア インタビュー
―――マクドナルドのCMに初出演した感想をお聞かせください。
三浦「マクドナルドのCMは初めてだったので、おいしくいただきながら撮影させていただきました」
木原「『カット』がかかった後…隠れてひと口食べました（笑）。ポテトもいただきました（笑）」
―――マクドナルドや「ビッグマック」にまつわるエピソードや思い出をお聞かせください。
三浦「私たちはシーズン中、試合前は節制してあんまり食べないんですけど…試合後のその日は“お疲れさま会”をするんです。その時にいつもマクドナルドの『ビッグマック』と『マックフライポテト』をいただいてます。国際試合でいろんなところへ行くんですけど…」
木原「…世界各国のマクドナルドでお世話になってます（笑）。去年アメリカで試合があった時も山の中だったんですけど…自分のクルマで運転して行っていたので、試合後に20〜30分かけて近くのマクドナルドに『ビッグマック』を買いにふたりで行きました」
―――新CMは細田守監督のアニメーション作品「時をかける少女」のワンシーンのように河川敷を歩いていましたが、アニメやマンガが大好きな木原さん、三浦さんが好きな細田守監督の作品や記憶に残っているシーンはありますか？
三浦「私は細田監督の『おおかみこどもの雨と雪』がすごく好きで、雪山から駆け下りるシーンがすごく好きです」
木原「ボクは『時をかける少女』の野球をやってるシーンが好きです。野球がすごく好きなので、野球場でみんなで野球してるシーンがすごく羨ましいなっていつも見てました」
―――ウィンタースポーツで活躍する木原さん、三浦さんが夏の夕方の河川敷を歩く姿が印象的なCMですが、現役時代の（プロ転向後の現在も同じであればその）夏のルーティンや夏に必ず行うことはありますか？
三浦「夏もシーズンオフなんですけど練習をするんです。やっぱりリンクは寒いので、練習の合間の休憩時間に外に行って日向ぼっこしてたりします。やっぱり暖かいので」
木原「（三浦の顔を見ながら）毎年、ナイアガラに行くよね。ナイアガラの滝に行って夏を感じてますね。“厄落とし”じゃないんですけど、悪いものを全部流しちゃおうということで（笑）。で、ナイアガラの近くにあるミニゴルフ場でふたりで楽しくミニゴルフをしてます」
―――新CMでも描かれているように、2人は大きな仕事を終え、これからの人生に目を向けていくと思いますが、この夏、新たに挑戦してみたいと思っていることがあれば教えてください。
三浦「ウォータースキーに挑戦してみたいなって思ってます。振り付けの先生がウォータースキーをやったっていう話を聞いて、すごい楽しそうだなと思って。やってみたいです！」
木原「ボクは璃来ちゃんと2人でロードバイクに挑戦したいと思います。やっぱり足腰を鍛えるのにすごいいいと思いますし、もともと2人でやりたいと話してたんですけど、なかなか現役の時はできなかったので、今年の夏こそ挑戦したいなと思います」
―――新CMはアニメーション映像を交えながら日本の原風景や青春のひとコマなども描いていますが、それぞれの「青春」の思い出やエピソードをお聞かせください。
三浦「私にとって青春はスケート人生そのものだったので、つらいトレーニングもいま思い返してみると、それも青春だったと思います」
木原「すいません。（三浦が）すごいいことを言ってくれたんですけど…ボクはよく練習の後に野球をしていたから、いつもリンクにバットとグローブを持って練習に行って、どちらかといったら“野球をやりに行くことがメイン”だったような頃が青春だったのかな…という、高校生時代の思い出です（笑）」
―――学生が活動するシーンも多く描かれている新CMですが、もし2人がフィギュアスケートをしていなかったら、どんな部活動を経験したかったでしょうか？
三浦「フィギュアスケート以外のスポーツでいうとバドミントンがすごく好きなので…バドミントンの部活に入りたいです。夏の間、先生たちと湖沿いに行ってバドミントンをして遊んだりしてました」
木原「ボクはやっぱり野球部ですかね。野球が好きなので、スケートしてなかったら野球をしていたかなって思います。キャッチャーかショートをやりたかったですね。まあでも肩が弱いので多分できないです（笑）」
―――新CMのテーマは「あの頃も、今も、いつだってBig Smile」ですが、「あの頃」も「今」も普遍的な共通のモノや思い出、エピソードなどはありますか？
三浦「共通のエピソードなんですけど…ケンカをした際に仲直りするときは、おいしい食べ物とか、そういうのを相手にあげるっていう。で、仲直りするっていうのが変わらないエピソードですね」
木原「とにかく頑張ったりつらかったり…仲直りする時は必ずおいしいものを食べて、2人で仲直りしたり頑張るっていうのは変わらないものだよね、（ペアの）結成当時から」
―――「ビッグマック」のように、いつでも木原さん、三浦さんを笑顔にしてくれるモノやコト、場所はありますか？
三浦「やっぱりおいしいものを食べてる時は、いつもふたりは笑顔かなって思ってます」
木原「食事をコントロールしてる時期もあったので、おいしいものを食べる時っていうのは2人とも『幸せだね』って言いながら食べていて…あまりにもおいしいのでいつも会話が続かなくなるんですけど（笑）。食べることに集中して無言で食べ続けるから（笑）」
―――「ビッグマック」と「コカ・コーラ」を楽しむお客さま、新CMをご覧になる皆さまにメッセージをお願いいたします。
三浦「この度、マクドナルドの“最強の組み合わせ”ともいえる『ビッグマック』と『コカ・コーラ』がコラボした新CMに“りくりゅうペア”として登場しています」
木原「“I FEEL COKE”の楽曲と細田守監督作品の名シーン、笑顔が咲き誇る爽やかで美しい映像が融合した映像となっています」
三浦「私たちの笑顔や『ビッグマック』を頬張る姿もご覧いただける新CMは、6月30日（火）より放送予定です」
木原「CMに登場する最強コンビの『ビッグマック』と『コカ・コーラ』を、ぜひ全国のマクドナルドでお楽しみください」