みやぞんが語る商業高校のリアル！ 「"NEXT"――都立商業高校セッション」

記事ポイント 8月9日東京国際フォーラムで中学生向け無料イベント開催みやぞんが商業高校の魅力を語るゲスト登壇令和7年度卒業生の65%が大学・専修学校へ進学 8月9日東京国際フォーラムで中学生向け無料イベント開催みやぞんが商業高校の魅力を語るゲスト登壇令和7年度卒業生の65%が大学・専修学校へ進学

東京都教育庁は、令和8年8月9日(日)に東京国際フォーラムにて、「”NEXT”――都立商業高校セッション 〜あなたの商業高校のイメージをアップデート！〜」を開催します。

中学3年生・保護者・中学校教員を主な対象に、商業高校の学びや進路を紹介するイベントで、商業高校出身のタレント・みやぞんさんがゲストとして登壇します。

「”NEXT”――都立商業高校セッション」

実施日時：令和8年8月9日(日) 13:00〜15:30会場：東京国際フォーラム ホールD5対象：中学3年生／保護者／中学校教員（中学1・2年生も入場可）定員：200名（先着・入場無料）申込受付開始日：令和8年6月9日(火)参加方法：事前予約制（特設サイトの申込フォームより）

東京都立の商業高校は、ビジネス科・ビジネスコミュニケーション科・商業科などの学科を持ち、明治・大正期に起源を持つ伝統校も含まれる専門高校群です。

簿記・会計・情報処理・マーケティングといった実社会に直結した学びを特徴とし、近年は大学進学や起業・デジタル分野へのキャリアパスも広がっています。

令和7年度の都立商業高校(ビジネス科、ビジネスコミュニケーション科、商業科)卒業生の進路状況は、大学進学39%、専修学校等への進学26%、就職29%、その他6%です。

就職だけでなく進学を含む多様な進路が選ばれており、「就職を目指す人が行く学校」というイメージとは異なる現在の姿があります。

このイベントは、そうした商業高校の実態を中学生や保護者・教員に伝え、高校選びの選択肢を広げるきっかけを作ることが目的です。

商業高校で広がる多様なキャリア教育

都立商業高校では、簿記・会計・情報処理・マーケティング・ビジネスマナー・商品開発など、実社会につながる学びを展開しています。

資格取得に向けた学習に加え、企業や地域と連携した活動、探究的な学びも取り入れられた内容となっています。

IT・デジタル、マーケティング、商品開発、企業連携、さらには起業・創業といった分野も学習領域に含まれており、普通科とは異なる実践的なカリキュラムが特徴です。

高校生活を通じて社会で使える知識や考え方に触れられ、卒業後は大学進学・専修学校等への進学・就職など多様な選択肢から進路を選べます。

みやぞんさんゲスト登壇

ゲストには、商業高校出身のタレント・みやぞんさんが登壇します。

2009年にコンビを結成後、独自のキャラクターでブレイクし、現在はテレビ・CM・講演会・イベントなど多方面で活動しています。

テレビ番組『アメトーーク！』の「商業高校芸人」にも出演したみやぞんさんが、自身の商業高校での経験や学校の魅力について話します。

人気バラエティ番組の世界ロケで類まれなる身体能力を発揮し、無理難題に全力でチャレンジする姿で知られるみやぞんさん。

その言葉を通じて、商業高校のリアルな姿を身近に感じられます。

イベントプログラムの内容

当日のプログラムは、クイズ・模擬授業・生徒発表を中心に展開されます。

まず導入として、商業高校の「リアル」をクイズ形式でお届け。

学習プログラムと進学実績の広さへの理解を深めます。

パネルディスカッションでは、事前に募集した保護者の質問をもとに「進学や就職へのリアルな不安」を取り上げます。

模擬授業では商業高校で実際に行われる授業を体験でき、普通科では学べない実践的な内容に触れることができます。

生徒発表では、在校生が授業で取り組んだビジネスアイデアをプレゼンテーション。

商業高校での学びの成果を示します。

なお、東京国際フォーラム内の別会場では、同日に都立高校に関する合同相談会(都立高校EXPO)も予定されています。

また、ホワイエには各校の学校紹介パネルと制服も展示されます。

アクセス

会場は東京都千代田区丸の内3丁目5-1、東京国際フォーラム ホールD5です。

「有楽町駅」より徒歩1分、「東京駅」より徒歩5分でアクセスできます。

クイズ・模擬授業・生徒発表を通じて、商業高校の学びや進路の実態を体感できるイベントです。

みやぞんさんの経験談も交えながら、大学進学から就職・起業まで広がる商業高校の多様なキャリアパスを知る機会として参加できます。

「”NEXT”――都立商業高校セッション」の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントへの参加は有料ですか？

A. 入場無料で参加できます。

ただし事前予約制で、定員は200名(先着)です。

特設サイトの申込フォームから必要事項を記入のうえ、事前に申し込む必要があります。

Q. 対象は中学3年生だけですか？

A. 主な対象は中学3年生・保護者・中学校教員ですが、中学1年生・中学2年生も入場できます。

Q. 当日はどのようなプログラムがありますか？

A. クイズ形式のイントロダクション、保護者の不安を取り上げるパネルディスカッション、実際の授業を体験できる模擬授業、在校生によるビジネスアイデアのプレゼンテーションが予定されています。

ホワイエでは各校の学校紹介パネルと制服の展示もあります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post みやぞんが語る商業高校のリアル！ 「"NEXT"――都立商業高校セッション」 appeared first on Dtimes.