韓国の女性６人組グループ「ＩＶＥ」が２４日、東京ドームでワールドツアーの東京公演を行った。

日本公演は大阪と合わせ３公演で計１２万７０００人を動員。２０２４年以来の東京ドームの舞台に、イソ（１９）が「東京、ヤッホー！」とあいさつすると、ユジン（２２）は「２年ぶりに帰ってきました！ 今日もＤＩＶＥ（ファンネーム）の皆さんが会場をいっぱい埋めてくださって幸せ」と話した。

ステージでは「ＢＬＡＣＫＨＯＬＥ」など２７曲をパフォーマンス。今ツアーから盛り込んだソロステージなどでメンバー個人の新たな一面も見せつけた。「ＡＴＴＩＴＵＤＥ」ではランウェーを歩くような演出で６人の魅力を表現。先月２７日にリリースされた最新日本ＥＰのタイトル曲「ＬＵＣＩＤ ＤＲＥＡＭ」では、４万８０００人のＤＩＶＥも熱烈なかけ声で反応した。「Ｉ ＡＭ」「ＢＡＮＧ ＢＡＮＧ」では会場がひとつになり、ガウル（２３）は「東京のＤＩＶＥのパワーはすごいです」と圧倒された様子だ。

アンコールであいさつしたリズ（２１）は「久しぶりの東京ドームで、こんなにもいっぱいにしてくれるとは思ってもいなかった」と涙。「つらいときには私たちのことを探してほしい」と語りかけた。

ウォニョン（２１）は「私はＤＩＶＥの永遠の味方だから。一緒に歩きましょう」とメッセージ。イソが「また東京ドームに必ず戻ってきます！」と再会を誓うと、レイ（２２）は「ＤＩＶＥの皆さんのおかげで特別な思い出ができました。もっと大きなところで公演をできるようなグループになりたい」とさらなる成長を誓っていた。