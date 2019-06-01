◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 練習日（２４日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

前週の下部ツアーで３年ぶりの優勝を飾った吉本ここね（不二サッシ）が、レギュラーツアー今季４戦目に挑む。逆転で制した大会を「リーダーボードを全く見ていなかったので、優勝した瞬間はビックリしちゃって。時間がたってからじわじわと、よかったなって。初優勝の時よりうれしいです」と振り返った。

シーズン中に出場優先順位を見直すリランキングは、第１回を終えて５１位。第２回が実施される９月の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」までにポイントを積み上げたいところだ。「４日間大会にここから３試合出られるので、まずは４日間プレーできるように頑張りたい。目の前の試合でベストを尽くすだけ。あとは結果がついてきてくれれば」と語った。

昨年１月に結婚した、男子プロで米ツアーを主戦場にしている金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）には電話で報告した。「『よかったね。でも、いけそうな気もしていた』って言ってくれました」と笑顔を見せた。「刺激になるし、本当に応援している。予選通過の回数が増えているし、一歩ずつ、一歩ずつ、と思って見ています」。世界最高峰の舞台で努力を重ねる夫の姿が、励みにもなっている。