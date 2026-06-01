観光客がめったに訪れない静かな京都を案内！ 志賀内泰弘×京都癒しの旅「一條戻橋界隈ぶらり旅」

記事ポイント 混雑を避け、地元の人が愛す京都の穴場スポットを動画で紹介小説家・志賀内泰弘と案内人・下戸眞由美がコラボ動画配信を開始第一弾は晴明神社を起点に一條戻橋界隈の癒しスポットをめぐる旅 混雑を避け、地元の人が愛す京都の穴場スポットを動画で紹介小説家・志賀内泰弘と案内人・下戸眞由美がコラボ動画配信を開始第一弾は晴明神社を起点に一條戻橋界隈の癒しスポットをめぐる旅

京都癒しの旅が、小説家・志賀内泰弘とコラボして、ガイドブックに載らない地元ゆかりの静かな京都スポットを紹介する動画配信を始めました。

第一弾「一條戻橋界隈ぶらり旅」は、陰陽師・安倍晴明を祀る晴明神社からスタートし、地元の人たちが足を運ぶ寺社・甘味処・カフェを順にめぐる内容です。

志賀内泰弘×京都癒しの旅「一條戻橋界隈ぶらり旅」

動画タイトル: 一條戻橋界隈ぶらり旅 総集編出演: 志賀内泰弘 × 京都癒しの旅（案内人・下戸眞由美）配信開始: 2026年6月

京都癒しの旅は、京都生まれ京都育ちの案内人・下戸眞由美が主宰する、完全オーダーメイドの少人数制旅案内サービスです。

ガイドブックに載らない地元目線の寺社・街歩き・食文化を通じて「女性の心に寄り添う癒しの旅」を提供するコンセプトで運営されており、NHK文化センター「京都癒し時間」などのセミナー講師や、京都案内のテレビ番組への出演など、情報発信にも積極的に取り組んでいます。

京都はいま、オーバーツーリズムが大きな問題を引き起こしています。

京都駅のバスターミナルは長蛇の列で、桜や紅葉の季節になるとバスに乗れず積み残しが起きるほど。

東山通は大渋滞が続き、五条坂では歩けば10分の道のりが30分かかることもあります。

花街・祇園のメインストリート「花見小路」は人があふれかえり、インバウンド観光客が「一見さんお断り」のお茶屋に土足で入ってきたり、これからお座敷へ出向く芸妓・舞妓さんの周りを囲んで写真を撮ったりといった状況も起きています。

こうした混雑を理由に、日本人の「京都離れ」も指摘されています。

伏見稲荷大社、南禅寺、二条城、金閣寺、八坂神社、嵐山といった定番スポットはもちろん素晴らしい場所です。

しかし、それらとは別に、ガイドブックや観光サイトには載っていない、静かで魅力的な京都がたくさんあります。

動画「一條戻橋界隈ぶらり旅」は、そうした地元の人たちが愛するスポットを案内する内容です。

動画では、表千家・裏千家邸宅のある「小川通寺之内上ル」、本阿弥光悦ゆかりの「本法寺」、生姜味が懐かしい「たんきり飴本舗」、大垣書店直営のCAFE&BAR「SlowPage」、ホットサンドが名物の「カフェ デ コラソン」、地元の人御用達「京おせん処 田丸弥」、黒門通元誓願寺上ルの隠れ家中華「美齢(メイリン)」、西陣の花の寺「雨宝院」といったスポットが紹介されています。

いずれも、観光客がめったに訪れない、地元の人たちが愛する癒しのスポットです。

案内人・下戸眞由美は、幼少期を一條戻橋のすぐ近くで過ごした、生粋の京都育ちです。

客の願いや思いに寄り添い「夢」をかなえるオーダーメイド旅を企画案内しており、年老いた親を連れた京都旅の同行、酒蔵や染物工房での職人見学、誰も訪れない静かな寺の縁側で庭を愛でる旅、写真を一枚も撮らずに思い出をつくる旅など、個々の要望に応じた案内を行っています。

志賀内泰弘『京都一条戻橋 晴子のブックカフェ』

志賀内泰弘は小説家で、京都に魅せられて500回以上、観光・取材・グルメ探訪に訪れています。

『京都祇園もも吉庵のあまから帖』シリーズ全10巻は13万部のベストセラーです。

2026年4月発売の新刊『京都一条戻橋 晴子のブックカフェ』（PHP文芸文庫）は、心温まるストーリーが好評で発売7日で重版になり、シリーズ化が決定しました。

物語の中では、数多くの知る人ぞ知る寺社や甘味処が登場します。

著作は、洛南高等学校・付属中学校など全国多数の有名私立中学の入試「国語」問題にも採用されています。

今回のコラボ動画は、志賀内が実際に足を運び愛し続けてきた京都の路地・寺社・甘味処を、地元案内人とともにたどる構成です。

今回の動画配信は「一條戻橋界隈ぶらり旅」が第一弾で、まずは陰陽師・安倍晴明を祀る晴明神社からスタートします。

本阿弥光悦ゆかりの「本法寺」もそのルートに含まれており、静かな境内と歴史的な背景を持つ場所として紹介されています。

地元の人たちだけが知る寺社・カフェ・甘味処の佇まいを、小説家と地元案内人の二人が静かな目線でたどる旅動画です。

オーバーツーリズムで人があふれる定番スポットとは異なる、ゆったりとした「京都らしさ」を体感できます。

志賀内泰弘×京都癒しの旅「一條戻橋界隈ぶらり旅」の紹介でした。

よくある質問

Q. 動画「一條戻橋界隈ぶらり旅」はどこで視聴できますか？

A. YouTubeで公開されています。

タイトルは「一條戻橋界隈ぶらり旅 総集編」で、志賀内泰弘と京都癒しの旅のコラボ作品です。

Q. 志賀内泰弘の新刊『京都一条戻橋 晴子のブックカフェ』はいつ発売されましたか？

A. 2026年4月に発売されました。

PHP文芸文庫から刊行され、発売から7日で重版となり、シリーズ化が決定しています。

Q. 動画で紹介されているスポットはどのような場所ですか？

A. 本阿弥光悦ゆかりの「本法寺」、生姜味が懐かしい「たんきり飴本舗」、西陣の花の寺「雨宝院」など、ガイドブックや観光サイトには載っていない、地元の人たちが日常的に足を運ぶ寺社・甘味処・カフェが紹介されています。

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