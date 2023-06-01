「オリコン上半期ランキング2026」が発表され、シングルランキング1位にSnow Manの「BANG！！／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」が輝いた。期間内で96・1万枚を売り上げ、男性アーティスト史上初となる4回目の1位を獲得した。

同作は今年の最高初週売り上げ90・7万枚を記録する形で、5月11日付の「オリコン週間シングルランキング」に初登場。男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売り上げ80万枚超えを記録した。同時に12作連続の初週売り上げ50万枚超えとなり、男性アーティスト歴代1位の「シングル連続初週売り上げ50万枚超え作品数」記録も更新した。

今回の受賞を受け、メンバーの宮舘涼太（33）と佐久間大介（33）が連名でコメントを寄せた。

▼コメント「日頃から応援してくださるファンの方のおかげでもありますし、僕たち自身も楽しんで楽曲を制作し、みんなで話し合って決めているからこそ、1曲1曲に思い入れがあります。そこに皆さまが反応していただいたことで、1位をとらせていただくことができたと思っています。今後もこういう機会をもっともっと増やしていきたいので、僕たちも作品作りを頑張って、皆さまに届けられるように頑張っていきます。

このSnow Manの勢いをまだまだ止める気もないですし、これからもっともっと勢いをあげていこうと思っています。今回の受賞も当たり前のことではないなと思っていますので、今の自分たちを超えてさらに進化し、アップデートしたものをSnow Manとして出していきたいです。ぜひ皆さん、ついてきてください！応援よろしくお願いします！ Snow Man 宮舘涼太 佐久間大介」