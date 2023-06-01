「オリコン上半期ランキング2026」が発表され、「上半期合算アルバムランキング」と「上半期アルバムランキング」は、今年3月に完全体の7人で復帰したしたBTSの「ARIRANG」が2冠を獲得した。

海外アーティストによる上半期アルバム1位獲得は、20年度にBTSが獲得した「MAP OF THE SOUL：7 〜THE JOURNEY〜」以来6年ぶり、自身通算2度目。海外アーティストによる同ランキング通算2度の1位獲得は史上初。期間内売り上げは72・8万枚で、海外男性アーティストによる同ランキングの期間内売り上げ70万枚超えは、2004年度のクイーン「クイーン ジュエルズ〜ヴェリー・ベスト・オブ・クイーン〜」（116・5万枚）以来、22年ぶりとなった。

受賞を受け、BTSはコメントを発表。「『今のBTS』を収めたアルバムであるだけに、これほど多くの愛を受けていることが本当に光栄でうれしいです」と喜んだ。ファンへ向け「いつも僕たちBTSと、僕たちの音楽を愛し応援してくださることに、まず感謝の気持ちをお伝えしたいです。ご存じの通り、僕たちは現在ワールドツアーを開催中ですが、ツアーを通じてさらに成長した姿で日本にも再び訪れる予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください」とメッセージを送った。