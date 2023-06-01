2年ぶりの凱旋（がいせん）に4万8000人が熱狂した。韓国の6人組ガールズグループ、IVE（アイヴ）が24日、2度目となるワールドツアー「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’」の東京ドーム公演を行った。ユジン（22）が「東京ドームにIVEが帰ってきたぞ〜！」と叫ぶと大歓声が起きた。

序盤から「XOXZ」「Baddie」と立て続けにタイトル曲を披露し、熱気は一気に最高潮。中盤にはそれぞれの個性が際立つソロステージを繰り広げた。ウォニョン（21）は赤い衣装でセクシーに、日本人メンバーのレイ（22）はフリルのワンピースでキュートに踊った。

羽が生えた天使風衣装にチェンジすると、5月27日にリリースした日本4作目EPのタイトル曲「LUCID DREAM」で幻想的な世界観をパフォーマンス。「I AM」「ATTITUDE」などの代表曲で盛り上げ、パワーアップしたステージに会場は一体感に包まれた。リズ（21）は「こんなにたくさんの皆さんと公演ができて本当に幸せ」と涙ぐんだ。

昨年10月末にスタートした今ツアーはアジア、欧米、オセアニアなどを巡る。日本では4月の大阪と合わせて3公演で12万7000人を動員した。東京ドームに立つのは、初ワールドツアーの最終公演となった24年9月以来。イソ（19）は「特別な1日になりました」。ガウル（23）は「前回は涙を流した。さらに成長して戻ってくることができました」とおのおのが見せたいものを体現した。

21年の韓国デビュー以来、名実ともに人気を拡大し続けている。レイは「もっと大きな舞台で公演ができるような、すてきなグループになりたい」と決意も新た。ウォニョンは「今日の幸せな思いを胸にこれからの活動も頑張ります。いつも一緒に歩きましょう」と呼びかけた。【鎌田良美】