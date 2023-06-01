「オリコン上半期ランキング2026」が発表され、各部門で異なるアーティストが1位を獲得するなど多彩な顔ぶれが並んだ。

5人組ダンスボーカルグループM！LKの「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」が「作品別売上数部門」の合算シングルランキングで自身初の1位を獲得。上半期全10部門（合算シングル、ストリーミングなど）を通じて頂点に立った。両曲ともストリーミング再生数は期間内で1億回超えを記録。佐野勇斗（28）は「本当にありがとうございます。（トロフィー）めちゃくちゃ重たい。文鎮70個分くらいあるね（笑い）」とかみしめ、吉田仁人（26）は「爆裂うれしすぎて滅！」と喜びを爆発させた。

シングルランキング1位はSnow Man。「BANG！！／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」が期間内で96・1万枚を売り上げ、男性アーティスト史上初となる4回目の1位を獲得。「上半期デジタルシングル（単曲）ランキング」では、嵐の新曲「Five」が1位。映像作品では、timeleszの「We，re timelesz LIVE TOUR 2025−2026 episode 1 FAM DOME」が、映像3部門で同時1位を獲得。寺西拓人（31）は「新体制となって初めてのドーム公演が、こうして評価していただけたことをうれしく思います」とかみしめた。

「上半期合算アルバムランキング」と「上半期アルバムランキング」は、今年3月に7人で復帰したBTSの「ARIRANG」が2冠を獲得。

シンガー・ソングライター米津玄師（35）の「IRIS OUT」が「ストリーミングランキング」1位。「とても光栄です。こういうことは人生で何度も起こることではないので、そのありがたさを噛み締めたいです」とコメントを寄せた。

集計期間は25年12月22日から今年6月15日付。