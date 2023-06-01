【レベル３氾濫警報】山国川上流部に発表 3:40時点
25日午前3時40分、山国川上流部に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇大分県
中津市
〇福岡県
上毛町
◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル３相当】柿坂基準観測所（中津市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。山国川の柿坂基準観測所（中津市）では、25日07時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。山国川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、築上郡上毛町、中津市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯柿坂 水位観測所（中津市）
・25日03:30（ 現在 ）水位 3.82m レベル2
・25日04:30（１時間後）水位 3.54m -
・25日05:30（２時間後）水位 4.20m レベル2
・25日06:30（３時間後）水位 4.92m レベル4
・25日07:30（４時間後）水位 5.37m レベル4
・25日08:30（５時間後）水位 5.61m レベル4
・25日09:30（６時間後）欠測
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯山国川上流域
・23日23時00分から25日3時20分までの流域平均雨量 136ミリ
・25日3時20分から25日6時20分までの流域平均雨量の見込み 40ミリ