ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２３８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式24日（NY時間14:24）（日本時間03:24）
ダウ平均 51905.40（+238.56 +0.46%）
ナスダック 25548.03（-39.01 -0.15%）
CME日経平均先物 69265（大証終比：-295 -0.43%）
欧州株式24日終値
英FT100 10461.63（+32.78 +0.31%）
独DAX 24740.36（-153.22 -0.62%）
仏CAC40 8385.49（+44.78 +0.54%）
米国債利回り
2年債 4.139（-0.059）
10年債 4.398（-0.099）
30年債 4.852（-0.093）
期待インフレ率 2.188（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（-0.054）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.366（-0.073）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.31（-2.90 -3.96%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4005.20（-144.20 -3.48%）
ビットコイン（ドル）
59706.19（-2688.76 -4.31%）
（円建・参考値）
966万1059円（-435068 -4.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51905.40（+238.56 +0.46%）
ナスダック 25548.03（-39.01 -0.15%）
CME日経平均先物 69265（大証終比：-295 -0.43%）
欧州株式24日終値
英FT100 10461.63（+32.78 +0.31%）
独DAX 24740.36（-153.22 -0.62%）
仏CAC40 8385.49（+44.78 +0.54%）
米国債利回り
2年債 4.139（-0.059）
10年債 4.398（-0.099）
30年債 4.852（-0.093）
期待インフレ率 2.188（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（-0.054）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.366（-0.073）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.31（-2.90 -3.96%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4005.20（-144.20 -3.48%）
ビットコイン（ドル）
59706.19（-2688.76 -4.31%）
（円建・参考値）
966万1059円（-435068 -4.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ