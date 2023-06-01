NY株式24日（NY時間14:24）（日本時間03:24）
ダウ平均　　　51905.40（+238.56　+0.46%）
ナスダック　　　25548.03（-39.01　-0.15%）
CME日経平均先物　69265（大証終比：-295　-0.43%）

欧州株式24日終値
英FT100　 10461.63（+32.78　+0.31%）
独DAX　 24740.36（-153.22　-0.62%）
仏CAC40　 8385.49（+44.78　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　4.139（-0.059）
10年債　 　4.398（-0.099）
30年債　 　4.852（-0.093）
期待インフレ率　 　2.188（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.865（-0.054）
英　国　　4.684（-0.070）
カナダ　　3.366（-0.073）
豪　州　　4.762（-0.009）
日　本　　2.661（-0.005）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.31（-2.90　-3.96%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4005.20（-144.20　-3.48%）

ビットコイン（ドル）
59706.19（-2688.76　-4.31%）
（円建・参考値）
966万1059円（-435068　-4.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ