ボスニア・ヘルツェゴビナvsカタール スタメン発表
[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](シアトル)
※04:00開始
<出場メンバー>
[ボスニア・ヘルツェゴビナ]
先発
GK 1 ニコラ・バシリ
DF 5 セアド・コラシナツ
DF 18 二コラ カティッチ
DF 21 スティエパン ラデリッチ
DF 24 A. Malić
MF 13 イヴァン バシッチ
MF 14 イバン・シュニッチ
MF 19 ケリム アライベゴヴィッチ
MF 20 エスミル バイラクタレヴィッチ
FW 10 エルメディン・デミロビッチ
FW 11 エディン・ジェコ
控え
GK 12 ムラデン ユルカス
GK 22 マルティン ズロミスリッチ
DF 2 ニハド ムヤキッチ
DF 3 デニス ハジカドゥニッチ
DF 7 アマル・デディッチ
MF 6 ベンヤミン タヒロヴィッチ
MF 8 アルミン・ギゴビッチ
MF 15 アマル メミッチ
MF 16 アミル ハジアフメトヴィッチ
MF 17 ジェニス ブルニッチ
MF 26 エルミン マフミッチ
FW 9 サメド バジュダル
FW 23 ハリス・タバコビッチ
FW 25 ヨヴォ ルキッチ
監督
セルゲイ バルバレズ
[カタール]
先発
GK 1 マフムド アブナダ
DF 2 ペドロ ミゲル
DF 4 イッサ ライェ
DF 16 ブアレム フーヒ
DF 18 スルタン アル ブリーキ
MF 5 ジャシム ガベル
MF 12 カリム ブーディアフ
MF 20 アフメド ファティ
FW 8 エジミウソン ジュニオール
FW 10 ハッサン アル ハイドス
FW 11 アクラム アフィフ
控え
GK 21 サラー ザカリア
GK 22 メシャール バルシャム
DF 3 ルーカス メンデス
DF 13 アユブ アル ウイ
DF 25 ハシェミ アル フサイン
MF 6 アブドゥラジズ ハテム
MF 26 モハメド アル マンナイ
FW 7 アフメド アラーエルディン
FW 9 モハメド ムンタリ
FW 15 ユスフ アブドゥルラザーク
FW 17 アフメド アル ガネヒ
FW 19 アルモエズ アリ
FW 24 タフシン モハメド
監督
フレン・ロペテギ
※04:00開始
<出場メンバー>
[ボスニア・ヘルツェゴビナ]
先発
GK 1 ニコラ・バシリ
DF 5 セアド・コラシナツ
DF 18 二コラ カティッチ
DF 21 スティエパン ラデリッチ
DF 24 A. Malić
MF 13 イヴァン バシッチ
MF 14 イバン・シュニッチ
MF 19 ケリム アライベゴヴィッチ
MF 20 エスミル バイラクタレヴィッチ
FW 10 エルメディン・デミロビッチ
控え
GK 12 ムラデン ユルカス
GK 22 マルティン ズロミスリッチ
DF 2 ニハド ムヤキッチ
DF 3 デニス ハジカドゥニッチ
DF 7 アマル・デディッチ
MF 6 ベンヤミン タヒロヴィッチ
MF 8 アルミン・ギゴビッチ
MF 15 アマル メミッチ
MF 16 アミル ハジアフメトヴィッチ
MF 17 ジェニス ブルニッチ
MF 26 エルミン マフミッチ
FW 9 サメド バジュダル
FW 23 ハリス・タバコビッチ
FW 25 ヨヴォ ルキッチ
監督
セルゲイ バルバレズ
[カタール]
先発
GK 1 マフムド アブナダ
DF 2 ペドロ ミゲル
DF 4 イッサ ライェ
DF 16 ブアレム フーヒ
DF 18 スルタン アル ブリーキ
MF 5 ジャシム ガベル
MF 12 カリム ブーディアフ
MF 20 アフメド ファティ
FW 8 エジミウソン ジュニオール
FW 10 ハッサン アル ハイドス
FW 11 アクラム アフィフ
控え
GK 21 サラー ザカリア
GK 22 メシャール バルシャム
DF 3 ルーカス メンデス
DF 13 アユブ アル ウイ
DF 25 ハシェミ アル フサイン
MF 6 アブドゥラジズ ハテム
MF 26 モハメド アル マンナイ
FW 7 アフメド アラーエルディン
FW 9 モハメド ムンタリ
FW 15 ユスフ アブドゥルラザーク
FW 17 アフメド アル ガネヒ
FW 19 アルモエズ アリ
FW 24 タフシン モハメド
監督
フレン・ロペテギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります