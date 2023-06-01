スイスvsカナダ スタメン発表
[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](バンクーバー)
※04:00開始
<出場メンバー>
[スイス]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
DF 25 ルカ・ジャック
MF 8 レモ・フロイラー
MF 9 ヨハン・マンザンビ
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 15 ジブリル・ソウ
MF 17 ルベン・バルガス
FW 7 ブレール・エンボロ
控え
GK 12 イヴォン ムヴォゴ
GK 21 マルヴィン ケラー
DF 3 シルバン・ビドマー
DF 18 エライ・キュマルト
DF 24 オーレル・アメンダ
MF 6 デニス・ザカリア
MF 14 アルドン・ヤシャリ
MF 16 クリスティアン ファスナハト
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 22 ファビアン・リーダー
FW 11 ダン・エンドイェ
FW 19 ノア・オカフォー
FW 23 ゼキ・アムドゥニ
FW 26 セドリック・イッテン
監督
ムラト ヤキン
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 4 リュク・ド・フジュロル
DF 13 デレク・コーネリアス
DF 22 リッチー ラリア
MF 6 マシュー ショワニエール
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 20 アリ アフメド
MF 25 ネイサン サリバ
FW 9 サイル・ラリン
FW 10 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 デイン セントクレア
GK 18 オーウェン グッドマン
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 15 モイーズ・ボンビト
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 ステファン・エウスタキオ
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 23 ニコ シグル
FW 11 リアム ミラー
FW 12 タニ・オルワセイ
FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
FW 24 プロミス・デビッド
FW 26 J. Nelson
監督
ジェシー・マーシュ
※04:00開始
<出場メンバー>
[スイス]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
DF 25 ルカ・ジャック
MF 8 レモ・フロイラー
MF 9 ヨハン・マンザンビ
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 15 ジブリル・ソウ
MF 17 ルベン・バルガス
FW 7 ブレール・エンボロ
GK 12 イヴォン ムヴォゴ
GK 21 マルヴィン ケラー
DF 3 シルバン・ビドマー
DF 18 エライ・キュマルト
DF 24 オーレル・アメンダ
MF 6 デニス・ザカリア
MF 14 アルドン・ヤシャリ
MF 16 クリスティアン ファスナハト
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 22 ファビアン・リーダー
FW 11 ダン・エンドイェ
FW 19 ノア・オカフォー
FW 23 ゼキ・アムドゥニ
FW 26 セドリック・イッテン
監督
ムラト ヤキン
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 4 リュク・ド・フジュロル
DF 13 デレク・コーネリアス
DF 22 リッチー ラリア
MF 6 マシュー ショワニエール
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 20 アリ アフメド
MF 25 ネイサン サリバ
FW 9 サイル・ラリン
FW 10 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 デイン セントクレア
GK 18 オーウェン グッドマン
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 15 モイーズ・ボンビト
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 ステファン・エウスタキオ
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 23 ニコ シグル
FW 11 リアム ミラー
FW 12 タニ・オルワセイ
FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
FW 24 プロミス・デビッド
FW 26 J. Nelson
監督
ジェシー・マーシュ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります