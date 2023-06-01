[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](バンクーバー)

※04:00開始

<出場メンバー>

[スイス]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 4 ニコ・エルベディ

DF 5 マヌエル・アカンジ

DF 13 リカルド・ロドリゲス

DF 25 ルカ・ジャック

MF 8 レモ・フロイラー

MF 9 ヨハン・マンザンビ

MF 10 グラニト・ジャカ

MF 15 ジブリル・ソウ

MF 17 ルベン・バルガス

FW 7 ブレール・エンボロ

控え

GK 12 イヴォン ムヴォゴ

GK 21 マルヴィン ケラー

DF 3 シルバン・ビドマー

DF 18 エライ・キュマルト

DF 24 オーレル・アメンダ

MF 6 デニス・ザカリア

MF 14 アルドン・ヤシャリ

MF 16 クリスティアン ファスナハト

MF 20 ミシェル・アエビシェール

MF 22 ファビアン・リーダー

FW 11 ダン・エンドイェ

FW 19 ノア・オカフォー

FW 23 ゼキ・アムドゥニ

FW 26 セドリック・イッテン

監督

ムラト ヤキン

[カナダ]

先発

GK 16 マキシム クレポー

DF 2 アリスター・ジョンストン

DF 4 リュク・ド・フジュロル

DF 13 デレク・コーネリアス

DF 22 リッチー ラリア

MF 6 マシュー ショワニエール

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 20 アリ アフメド

MF 25 ネイサン サリバ

FW 9 サイル・ラリン

FW 10 ジョナサン・デイビッド

控え

GK 1 デイン セントクレア

GK 18 オーウェン グッドマン

DF 5 ジョエル ウォーターマン

DF 15 モイーズ・ボンビト

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 7 ステファン・エウスタキオ

MF 21 ジョナサン オソリオ

MF 23 ニコ シグル

FW 11 リアム ミラー

FW 12 タニ・オルワセイ

FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ

FW 24 プロミス・デビッド

FW 26 J. Nelson

監督

ジェシー・マーシュ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります