服のまま水びしょびしょになれる夏！ 「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」

記事ポイント 2026年6月20日〜9月8日、仙台アンパンマンミュージアムに水あそびエリア登場服・おむつのまま遊べる水遊具4種類と着替えスペース完備ステージショー・キャラクターグリーティングを毎日開催 2026年6月20日〜9月8日、仙台アンパンマンミュージアムに水あそびエリア登場服・おむつのまま遊べる水遊具4種類と着替えスペース完備ステージショー・キャラクターグリーティングを毎日開催

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは2026年6月20日(土)から9月8日(火)まで、「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」を夏季限定でオープンします。

水に触れながら涼しく体を動かして遊べる半屋内エリアで、服やおむつを履いたまま遊べるため、小さなお子様や水が苦手なお子様も参加できます。

毎年人気の仕掛けが揃い、びしょ濡れになったお洋服を着替えられるスペースも用意されています。

「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」

期間：2026年6月20日(土)〜9月8日(火)場所：2Fミュージアム（あかちゃんまんテラス横エリア）参加費：無料（ミュージアムへの入館が必要）通常期間入館料：2,000円（税込）天候不良等により休止になる場合あり

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは、やなせたかし原作のキャラクター「アンパンマン」をテーマにした複合施設で、宮城野区に位置しています。

有料のミュージアムエリアと入場無料のショッピングモールエリアで構成され、未就学児を中心とした子どもたちがアンパンマンの世界を体験できる施設です。

「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」は毎年夏に開設される人気の水あそびエリアで、ばいきんまんをテーマにした個性豊かな遊具が2026年も揃います。

「ばいきんまんの水でっぽう」

「ばいきんまんの水でっぽう」は、ばいきんまんが水をかけまくる遊具です。

いたずら好きなばいきんまんらしいキャラクター演出で、水しぶきを全身に受けながらアンパンマンの世界観に入り込めます。

このエリアの中でも毎年特に人気の仕掛けで、子どもたちが歓声をあげながら水浴びを楽しめる一角になっています。

「ウォーターシャワー」

「ウォーターシャワー」は滝のように水が流れ落ちる遊具で、全身で水の流れを受け止める豪快な仕掛けです。

夏の屋外とは異なる半屋内の涼しさの中、頭上から降り注ぐ水量を体で感じながら遊べます。

「ばいきんまんの水でっぽう」とはまた異なる水の体験ができるため、エリア内をめぐるたびに違う感触を楽しめます。

「お水のバケツ」

「お水のバケツ」はいつ水が落ちてくるか分からないドキドキの遊具です。

タイミングが読めないため、水が来るかもしれないスリルを楽しみながら待つことも遊びの一部になっています。

予測不能な水の落下に驚いてびしょ濡れになる体験は、子どもたちが何度でも挑戦したくなる仕掛けです。

小さなお子様も安心「お水のアーチ」

「お水のアーチ」は優しく水が飛び出す遊具で、水あそびデビューにもぴったりの仕掛けです。

服やおむつを履いたまま参加できるため、はじめて水に触れるお子様も安心して楽しめます。

エリア内にはびしょ濡れになったお洋服を着替えられるスペースも設けられており、着替えを持参すれば思い切り水あそびできます。

日時指定WEBチケット

混雑が見込まれる期間は入館時間を指定して事前予約できる「日時指定WEBチケット」を販売しています。

7月18日(土)〜7月20日(月)：2,200円（税込）、販売開始：7月1日(水)10:00〜8月8日(土)〜8月16日(日)：2,200円（税込）、販売開始：7月21日(火)10:00〜通常期間：2,000円（税込）当日窓口販売はチケット予約状況に余裕がある場合のみ（WEB販売優先）

WEBチケットは販売開始日から当日の各入館時間まで購入できます。

アンパンマンたちのステージ

ミュージアムエリアではアンパンマンたちが登場するステージを毎日開催しています。

お面工作も毎日実施されており、水あそびに加えてさまざまなアクティビティで一日たっぷり過ごせます。

「キャラクターグリーティング」

「キャラクターグリーティング」ではアンパンマンたちとタッチやハグができます。

ステージから降りてきたキャラクターたちと間近で触れ合えるイベントで、毎日開催されています。

「ばいきんまんとみんないっしょに『ハヒフヘホ〜』」

「ばいきんまんとみんないっしょに『ハヒフヘホ〜』」はばいきんまんが登場するイベントで、7月17日まで平日限定で開催しています。

水あそびひろばのオープン期間中に訪れると、ステージでばいきんまんとの時間もあわせて楽しめます。

服のままびしょ濡れになれる4種の水遊び遊具と、毎日のステージ・グリーティングが揃う「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」。

アンパンマンの世界に入り込みながら、体全体で夏を味わえます。

水が苦手なお子様も「お水のアーチ」からデビューできます。

着替えスペースもエリア内に完備しているので、はじめて夏のミュージアムを訪れるご家族も思い切り楽しめる環境です。

「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」の紹介でした。

よくある質問

Q. 水あそびエリアの参加費はいくらですか？

A. 水あそびエリア自体の参加費は無料ですが、2Fミュージアムへの入館が必要です。

通常期間の入館料は2,000円（税込）で、混雑が見込まれる7月18日〜20日と8月8日〜16日は日時指定WEBチケット2,200円（税込）も販売されます。

Q. 服やおむつのまま遊べますか？

A. 服やおむつを履いたまま遊べる設計になっています。

びしょ濡れになったお洋服の着替えスペースも、エリア内にご用意しています。

Q. キャラクターグリーティングとステージは毎日ありますか？

A. アンパンマンたちが登場するステージ、キャラクターグリーティング、お面工作は毎日開催。

お子様それぞれのペースで楽しめます。

「ばいきんまんとみんないっしょに『ハヒフヘホ〜』」は7月17日まで平日限定での開催です。

Q. 8月の混雑期間に営業時間の変更はありますか？

A. 8月8日(土)〜16日(日)はミュージアム（有料エリア）が9:30〜17:00（最終入館16:00）、ショッピングモール（無料エリア）が10:00〜17:00に変更されます。

最終日の9月8日(火)はミュージアムが10:00〜15:00（最終入館14:00）、ショッピングモールが10:00〜15:00です。

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