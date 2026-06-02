東海初上陸のミシュランセレクテッド！ 「BRIANZA NAGOYA HAERA」

記事ポイント ミシュランセレクテッドBrianza Group、名古屋・栄に6月11日初出店希少食材を生産者直送で仕入れ、ランチ3,800円〜ディナー12,000円のコースGEORGE HAYASHIの描き下ろしアートを飾る82席・完全個室2部屋完備 ミシュランセレクテッドBrianza Group、名古屋・栄に6月11日初出店希少食材を生産者直送で仕入れ、ランチ3,800円〜ディナー12,000円のコースGEORGE HAYASHIの描き下ろしアートを飾る82席・完全個室2部屋完備

Brianza Groupが、名古屋・栄の新ラグジュアリーモール「HAERA」にモダン・イタリアンレストラン「BRIANZA NAGOYA HAERA」を2026年6月11日にオープンしました。

グループにとって9店舗目、東海地方では初の出店です。

「伝統と革新が出会う、イタリアンの新しい定番」をコンセプトに、四季折々の地元食材と日本各地の厳選素材を炭火焼きとハーブ・スパイスで表現したコース料理を名古屋のパノラマビューとともに楽しめます。

「BRIANZA NAGOYA HAERA」

オープン日：2026年6月11日（木）所在地：愛知県名古屋市中区錦3-25-1 ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA 4F営業時間：11:00〜15:00（L.O. 13:30）／15:00〜16:30（L.O. 16:00）／17:30〜23:00（L.O. 21:30）席数：82席（テーブル席64席、個室2部屋：8席・10席）ランチコース：3,800円・5,500円・8,800円・12,000円（税込）ディナーコース：5,500円・8,800円・12,000円（税込）

Brianza Groupは、2001年に東京・代官山で「Ristorante la Brianza」を開業したイタリアンレストランのグループです。

創業シェフの奥野義幸がイタリア留学中に魅了された北イタリアの地域名「BRIANZA」を冠し、「街に根差し、地元の方々と共に成長するお店でありたい」という理念を軸に、都内を中心にモダン・イタリアン、中東イタリアン、イノベーティブ・イタリアンなど多彩な業態を展開してきました。

2025年には「La Brianza」と「DepTH brianza」が2年連続でミシュランセレクテッドに選出されています。

名古屋店は、全国でも限られた店舗でしか扱えない希少食材を生産者との直接の繋がりで仕入れています。

炭火の香ばしさとハーブの豊かな彩りが特徴で、地中海の息吹を感じる一皿と名古屋のパノラマビューが重なります。

サカエヤ仕立ての熟成黒毛和牛炭火焼き

サカエヤ仕立ての熟成黒毛和牛を炭火で焼き上げた一皿です。

炭火の熱がじっくりと肉に入り、表面には香ばしい焦げ目、内側には旨みを閉じ込めた熟成ならではの深い味わいがあります。

ハーブの彩りが添えられ、見た目にも鮮やかな一皿に仕上がっています。

Brianza Groupのコース体験

コースのコンセプトは「伝統と革新が出会う、イタリアンの新しい定番」です。

四季折々の地元食材と日本各地の厳選素材を掛け合わせ、地中海のハーブやスパイス、炭火焼きで仕上げるモダン・イタリアンです。

ランチは3,800円・5,500円・8,800円・12,000円、ディナーは5,500円・8,800円・12,000円（いずれも税込）の4段階から選べます。

接待・会食からカジュアルなランチまで、シーンに合わせたコース選びができます。

伝統に現代的な感性を融合させたコース体験は、奥野義幸シェフが得意とするピエモンテ州やリグーリア州の料理をベースに、日本の食材と掛け合わせることで唯一無二の構成になっています。

＜ランチ＞ フルコース 8,800円（税込）

価格：8,800円（税込）スペシャリテ：トリュフと卵のオーブン焼き

ランチフルコースにはBrianza Groupのスペシャリテ「トリュフと卵のオーブン焼き」が含まれます。

とろりとした半熟卵とチーズの濃厚な味わいに、削りたての季節のトリュフが絡み合う一皿です。

スペシャリテ「トリュフと卵のオーブン焼き」

Brianza Groupが長年にわたって提供してきたスペシャリテです。

半熟に仕上げた卵とチーズを合わせてオーブンで焼き、テーブルで仕上げに季節のトリュフを削りかけます。

とろりとした卵黄のまろやかさとチーズのコク、その上に広がるトリュフの芳香が重なり合います。

ピエモンテ州の食文化をベースにしたこの一皿は、Brianza各店で名物料理として提供されてきた看板スペシャリテです。

金と赤を基調とした82席の内観

店内は82席（テーブル64席＋完全個室2部屋）で、金と赤をメインカラーとした内装です。

上質感と居心地の良さを追求した空間は、デート、接待・会食、ハレの日、女子会など多様なシーンに対応します。

50名からの貸切にも対応しているため、企業の会食や記念パーティーでも利用できます。

完全個室

個室A：最大8名個室B：最大10名

完全個室は8名・10名の2部屋が用意されています。

接待や少人数のプライベートな会食に適した空間です。

GEORGE HAYASHIによる金のシャチのアート

店内には、海外でも活躍する現代アーティストGEORGE HAYASHI（ジョージ・ハヤシ）が当店のために描き下ろしたオリジナル作品が飾られています。

名古屋の象徴「金のシャチ」をモチーフに、イタリア神話のエッセンスを織り交ぜた壮大な構図です。

空を司る竜と海を司る人魚の禁断の愛をテーマに、「災いを祓い、人々を守る存在」としての金のシャチを幻想的かつ力強く表現しています。

名古屋という土地の象徴とイタリアの神話世界が交差する、この店だけのアート空間です。

奥野義幸オーナーシェフ

奥野義幸シェフは、和歌山県の料亭に生まれ育ち、幼少期から和食の素養を身につけました。

米国の大学卒業後に料理人へ転身し、都内のイタリア料理店で経験を積んだ後にイタリアへ料理留学。

イタリア全州を巡り郷土料理を学び、ミシュラン1つ星・2つ星を獲得する8店舗で経験を重ねました。

なかでもピエモンテ州とリグーリア州の料理を得意とし、現在はBRIANZA各店でオーナーシェフを務めながら、飲食店向けの経営コンサルティングやレシピ提供も手がけています。

オープンキャンペーン

対象期間：2026年6月11日〜6月30日来店分まで適用条件：コース料理を予約したお客様特典：グラススパークリング・ノンアルコールカクテル・食後酒・カフェのうち1杯サービス

オープンを記念して、6月中にコースを予約・来店した方を対象にドリンク1杯のプレゼントキャンペーンが行われています。

グラススパークリング、ノンアルコールカクテル、食後酒、カフェの中から1杯選べます。

名古屋のパノラマビューを眺めながら、炭火の香ばしさとトリュフの芳香が重なるコース料理を楽しめます。

デートや接待から女子会まで、多様なシーンに対応した82席の空間で、Brianza Groupが東海地方に初めて届けるモダン・イタリアンの一夜を体験できます。

「BRIANZA NAGOYA HAERA」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「BRIANZA NAGOYA HAERA」はどこにありますか？

A. 愛知県名古屋市中区錦3-25-1、ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA 4Fにあります。

2026年6月11日にオープンした、Brianza Groupにとって東海地方初の店舗です。

Q. ランチコースの価格帯はいくらですか？

A. ランチコースは3,800円・5,500円・8,800円・12,000円（いずれも税込）の4種類です。

8,800円のフルコースにはスペシャリテ「トリュフと卵のオーブン焼き」が含まれます。

Q. 完全個室は何名まで利用できますか？

A. 完全個室は2部屋あり、それぞれ最大8名・最大10名で利用できます。

また、50名以上の貸切にも対応しています。

Q. オープンキャンペーンの内容は何ですか？

A. 2026年6月11日〜6月30日の来店分を対象に、コース料理を予約した方へグラススパークリング・ノンアルコールカクテル・食後酒・カフェの中から1杯をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

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