日本なめられた！？元ブラジル代表FWのロナウド氏（49）がW杯決勝トーナメント1回戦の組み合わせに触れ、サッカー王国の対戦相手に日本かスウェーデンを希望したとESPNブラジルが23日に報じた。02年日韓大会得点王はYouTubeチャンネル「ロマーリオTV」で94年米国大会MVPのロマーリオ氏（60）と対談。1次リーグC組のブラジルが対戦の可能性があるF組の相手に関し「日本かスウェーデンは簡単に勝てる」と語った。

32強による組み合わせでC組の1位はF組2位、2位はF組1位と顔を合わせる。2試合を終えた段階でC組1位のブラジルに対して日本はF組2位。最終戦で互いに順位が変わる可能性もある中でロナウド氏は「オランダ（現在同1位）は避けなければならない。早過ぎる。まだ我々は準備できていない」と訴えた。「我々は大会中に改善し、成長していく。まだ早い」。オランダなど実績がある強豪との対戦はチーム状況が改善する終盤戦まで避け、日本やスウェーデン（現在同3位）を踏み台にしたいという意識が透けてみえる。

とはいえ、ブラジルもロナウド氏が輝いた02年を最後に優勝がなく、今大会も栄冠を逃せば同国初の6大会連続V逸。レジェンドOBの発言は危機感の裏返しとも言えそうだ。