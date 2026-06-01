じゅわっと広がる泡化粧水 無添加で時短保湿！ 無添加生活「無添加ミルクin泡化粧水」

記事ポイント とろみではなく泡で保湿する新発想の化粧水で、べたつきにくく均一に広げられますミルクin処方と3種のセラミド配合で、もちっとしたうるおいが続きます香料・着色料・鉱物油・エタノール・パラベン不使用の無添加設計です とろみではなく泡で保湿する新発想の化粧水で、べたつきにくく均一に広げられますミルクin処方と3種のセラミド配合で、もちっとしたうるおいが続きます香料・着色料・鉱物油・エタノール・パラベン不使用の無添加設計です

マックスは、家族向けトータルケアブランド「無添加生活」シリーズから新商品「無添加ミルクin泡化粧水」を、2026年6月11日にAmazonにて先行発売しました。

スキンケアと長年培ってきた泡技術を組み合わせた泡タイプの化粧水で、高保湿化粧水にありがちなとろみのべたつきや塗りムラの悩みに応える処方設計です。

無添加生活「無添加ミルクin泡化粧水」

商品名：無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水内容量：140mL発売日：2026年6月11日販売場所：Amazonにて先行発売価格：オープン価格

「無添加生活」は、マックスが展開する家族向けトータルケアブランドで、スキンケア・ヘアケア・ボディケアを横断するラインアップを持ちます。

シンプルでやさしい使い心地にこだわり、家族みんなが毎日使いやすいアイテムを提案しています。

今回の「無添加ミルクin泡化粧水」は、「ふわっと肌にのせて、じゅわっとなじみ、もちっとしたうるおい肌へ。」をコンセプトに開発されました。

忙しい朝やお風呂上がりなど、時間をかけずにしっかり保湿したい方の毎日のスキンケアをサポートします。

泡で保湿する新しい発想

「無添加ミルクin泡化粧水」は、泡で出てくるタイプの化粧水です。

とろみで保湿感を出すのではなく、ふんわりとした泡が肌にやさしく広がり、うるおいを届けます。

泡で塗り広げることで、手早く均一に保湿ケアができます。

忙しい朝に化粧水をしっかりなじませる時間が取れず、ファンデーションが浮いたり、目元・口元まで十分にケアできなかったりする悩みへの答えとして開発されました。

肌の上でクッションのように広がる泡が摩擦を抑えたやさしい使い心地を実現し、液だれしにくいため、手に出してから肌にのせるまでの間も扱いやすく、必要な量をしっかり塗布できます。

泡タイプのため出しすぎや少なすぎの心配も少なく、使用量を調整しやすい点も特徴です。

じゅわっと広がるムラなし保湿とミルクin処方

肌にのせた泡はじゅわっと広がり、液残りしにくく、角質層までうるおいを届けます。

急いでいる時にケアし忘れがちな目元や口元など、乾燥しやすい細かい部分にも塗り広げやすく、ムラのない保湿ケアができます。

さらに、ミルクのようなしっとり感を閉じ込めた「ミルクin処方」を採用しています。

泡の軽やかな使用感でありながら、うるおいが続くもちっとした肌に仕上がります。

保湿成分として、肌本来に存在する3種のセラミド（セラミドNG・セラミドNP・セラミドAP）と天然保湿因子（PCA-Na・ベタイン）を配合。

乾燥しやすい肌をうるおいで包み込み、毎日の保湿ケアをやさしくサポートします。

家族で使いやすい無添加設計

毎日肌に使うものだからこそ、シンプルでやさしい使い心地にこだわった無添加設計です。

香料・着色料・鉱物油・エタノール・パラベンを使用していません。

しっかり保湿したいけれどスキンケアに時間をかけにくい方、しっとりした化粧水を使いたいけれどべたつきが苦手な方、急いでいると塗りムラができやすく目元や口元の乾燥が気になる方に向いています。

働くママをはじめ、家事や仕事、育児などで忙しい毎日を過ごす方のスキンケアをサポートする一本です。

忙しい朝でもふわっと泡をのせるだけで均一に保湿でき、もちっとしたうるおい肌で一日をスタートできます。

お風呂上がりのすばやいスキンケアにも使いやすく、家族みんなで使える無添加設計が毎日の肌ケアをシンプルにしてくれます。

無添加生活「無添加ミルクin泡化粧水」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「無添加ミルクin泡化粧水」はどこで購入できますか？

A. 2026年6月11日よりAmazonにて先行発売されています。

価格はオープン価格で、内容量は140mLです。

Q. どのような無添加設計ですか？

A. 香料・着色料・鉱物油・エタノール・パラベンを使用していない無添加設計です。

毎日肌に使うものとしてシンプルでやさしい使い心地にこだわっています。

Q. 保湿成分は何が配合されていますか？

A. 肌本来に存在する3種のセラミド（セラミドNG・セラミドNP・セラミドAP）と、天然保湿因子（PCA-Na・ベタイン）を配合しています。

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