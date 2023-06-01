カタール

日本時間25日午前4時、B組3位のボスニア・ヘルツェゴビナと同4位カタールがシアトルで対戦する。

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ともに1分け1敗の勝ち点1。敗れれば1次リーグ敗退となり、引き分けでも突破は極めて厳しい。決勝トーナメント進出へ、勝利が絶対条件となる一戦だ。40歳のレジェンド、エディン・ジェコを擁するボスニア・ヘルツェゴビナと、初めて予選を突破して本大会に乗り込んだアジア王者。そんな両国をざっくり紹介する。

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「開催国枠」だった2022年大会とは違い、今回は初めて予選を突破して本大会にたどり着いた。

アジア4次予選ではUAEを2-1で下し、A組1位で出場権を獲得。前回大会は3戦全敗で敗退したが、その後23年のアジア杯で大会連覇。ちなみにこの大会で日本は、伊東純也がスキャンダル騒動により、チームを途中離脱している。

近年は不振に陥っている。昨年12月のアラブカップでは1次リーグ敗退。中東情勢の悪化もあり、今年3月に自国で開催が予定されていたセルビア、アルゼンチンとの親善試合が相次いで中止に。調整遅れが心配されるが、昨年、同国で代表歴代最多出場（国際サッカー統計団体「RSSSF」によれば184試合41得点）を誇る35歳のFWハサン・アルハイドスが代表復帰。08年にA代表デビュー、長年、同国代表を牽引したベテランが起爆剤になるか。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 1次リーグ

・予選成績 アジア4次予選A組1位 10勝5敗3分

ボスニアヘルツェゴビナ

レジェンドが久々の大舞台に戻ってくる。

12年ぶり2度目のW杯出場を掴んだ同国の象徴、40歳の主将FWエディン・ジェコだ。

1986年、旧ユーゴスラビアのサラエボ生まれ。初出場となった2014年ブラジル大会では、同国W杯初勝利をもたらす先制点を決めた。DFのセアド・コラシナツとともに、当時を知る数少ないメンバーだ。

26年W杯予選のサンマリノ戦で決勝点、欧州予選プレーオフ準決勝ウェールズ戦でも同点弾を決めた。

大ベテランと若手が融合。派手な攻撃力で押し切るチームではないが、試合がもつれればもつれるほど粘り強さを発揮する。

欧州予選プレーオフでは、ウェールズ、イタリアをPK戦で撃破。

下馬評では、スイス、カナダに次ぐ3番手の評価が多いが、英ブックメーカーの「Squawka」は2番手評価。プレーオフを制した勢いはある。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 欧州予選敗退

・予選成績 欧州予選プレーオフA組 5勝1敗4分