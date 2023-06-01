県内では25日朝にかけて再び大雨となるおそれがあり、薩摩地方では土砂災害に厳重な警戒が必要です。

停滞する梅雨前線の影響で、県内には発達した雨雲がかかり続け、24日、薩摩地方で線状降水帯が発生し、薩摩川内市といちき串木野市では100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。

22日の降り始めからの雨量は25日午前1時時点で

川内で202ミリ、阿久根で196ミリ、出水で181．5ミリです。

県内では25日午前2時半現在、

レベル3の土砂災害警報が、

薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、

姶良市、さつま町、湧水町に発表されています。

県内では25日朝にかけて再び激しい雨が降り大雨となる見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあり、薩摩地方では25日昼前にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。

25日に予想されている1時間雨量は薩摩、大隅地方で40ミリ、

25日午後6時までに予想されている24時間雨量は薩摩地方で150ミリ、大隅地方で120ミリです。

気象台は土砂災害に厳重な警戒を低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意を呼びかけています。

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