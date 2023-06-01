NY株式24日（NY時間13:05）（日本時間02:05）
ダウ平均　　　52046.80（+379.96　+0.74%）
ナスダック　　　25655.79（+68.75　+0.27%）
CME日経平均先物　69610（大証終比：+50　+0.07%）

欧州株式24日終値
英FT100　 10461.63（+32.78　+0.31%）
独DAX　 24740.36（-153.22　-0.62%）
仏CAC40　 8385.49（+44.78　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　4.150（-0.049）
10年債　 　4.406（-0.091）
30年債　 　4.854（-0.091）
期待インフレ率　 　2.193（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.865（-0.054）
英　国　　4.684（-0.070）
カナダ　　3.370（-0.069）
豪　州　　4.762（-0.009）
日　本　　2.661（-0.005）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.63（-2.58　-3.52%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4026.10（-123.30　-2.97%）

ビットコイン（ドル）
59888.80（-2506.15　-4.02%）
（円建・参考値）
968万7612円（-405395　-4.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ