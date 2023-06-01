ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３７９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式24日（NY時間13:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 52046.80（+379.96 +0.74%）
ナスダック 25655.79（+68.75 +0.27%）
CME日経平均先物 69610（大証終比：+50 +0.07%）
欧州株式24日終値
英FT100 10461.63（+32.78 +0.31%）
独DAX 24740.36（-153.22 -0.62%）
仏CAC40 8385.49（+44.78 +0.54%）
米国債利回り
2年債 4.150（-0.049）
10年債 4.406（-0.091）
30年債 4.854（-0.091）
期待インフレ率 2.193（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（-0.054）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.370（-0.069）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.63（-2.58 -3.52%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4026.10（-123.30 -2.97%）
ビットコイン（ドル）
59888.80（-2506.15 -4.02%）
（円建・参考値）
968万7612円（-405395 -4.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52046.80（+379.96 +0.74%）
ナスダック 25655.79（+68.75 +0.27%）
CME日経平均先物 69610（大証終比：+50 +0.07%）
欧州株式24日終値
英FT100 10461.63（+32.78 +0.31%）
独DAX 24740.36（-153.22 -0.62%）
仏CAC40 8385.49（+44.78 +0.54%）
米国債利回り
2年債 4.150（-0.049）
10年債 4.406（-0.091）
30年債 4.854（-0.091）
期待インフレ率 2.193（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（-0.054）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.370（-0.069）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.63（-2.58 -3.52%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4026.10（-123.30 -2.97%）
ビットコイン（ドル）
59888.80（-2506.15 -4.02%）
（円建・参考値）
968万7612円（-405395 -4.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ