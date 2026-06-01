泡立て不要で敏感肌もしっとり洗い上がる！ ネオナチュラル「フローラジェリーソープ」

記事ポイント 馬油100%石けん素地の濃密ジェルで毛穴洗浄自社有機農場産ヘチマ水・垂水温泉水を配合2度のモニターを経て定番商品化 馬油100%石けん素地の濃密ジェルで毛穴洗浄自社有機農場産ヘチマ水・垂水温泉水を配合2度のモニターを経て定番商品化

ネオナチュラルは、昨年限定販売し大きな反響を集めたジェル洗顔「フローラジェリーソープ」を定番化し、2026年6月15日（月）より一般発売しています。

馬油生まれの無添加石けんのやさしさと、塗って流すだけのジェルの使いやすさを両立した洗顔料で、ウェブ先行は2026年6月1日（月）朝10時からすでに購入できます。

ネオナチュラル「フローラジェリーソープ」

商品名：フローラジェリーソープ内容量：120mL価格：2,200円（税込）発売日：ウェブ先行 2026年6月1日（月）朝10時 ／ 店頭 2026年6月15日（月）より順次販売場所：ネオナチュラル公式サイト・本店・楽天市場店、東急ハンズ、ロフト、イズミ、アピタなど

フローラジェリーソープは、ネオナチュラルが2000年代から敏感肌の方々と向き合ってきた経験をもとに開発したジェル洗顔です。

昨年の限定販売では「また使いたい」「定番化してほしい」と多くの声が集まり、2度のモニターを経て正式な定番商品として登場しました。

ネオナチュラルは、創業者の子どもの肌トラブルをきっかけに生まれたオーガニックコスメメーカーで、岐阜県郡上市に有機JAS認定の自社農場を持ち、化粧品原料となるハーブ類を自ら栽培しています。

無添加・自然由来成分にこだわった処方を長年追求してきたブランドです。

石けんのやさしさとジェルの使いやすさを両立

フローラジェリーソープの石けん素地は馬油100%です。

濃密なジェル状の洗浄成分が毛穴に入り込み、汚れをやさしく落としながら同時に肌を潤します。

石けんの生成過程で生まれるグリセリンや、潤滑剤として働くスサビノリエキスが摩擦の負担を軽減。

肌への余計なストレスを抑えながら洗えます。

敏感肌や年齢を重ねた肌も、ゴシゴシこすらずにやさしく洗い上げられます。

洗い流したあとも馬油由来のしっとり感が続き、洗顔後の突っ張りを感じにくい仕上がりです。

泡立ての手間がなく、忙しい朝や疲れた夜でも心地よく洗顔できる点が特長です。

自社有機農場の植物成分と温泉水を配合

岐阜県郡上市の有機JAS認定「ネオナチュラル母袋有機農場」で育てた有機ヘチマ水、有機カモミール、有機ラベンダーを配合しています。

肌荒れを防いで健やかな肌を保つ成分です。

鹿児島・垂水温泉の温泉水も配合されています。

コメ発酵液、ダマスクバラ花水、ラベンダー花エキス、カミツレ花エキス、サトウキビエキスなど、自然由来成分を組み合わせた処方です。

香りはローズマリー、ティーツリー、ラベンダーなどの植物精油をブレンドした穏やかなハーブの香りです。

洗顔のたびにやわらかな香りに包まれます。

「塗って流すだけ」の使い方

使い方はシンプルです。

顔をぬるま湯で濡らしたあと、ティースプーン1杯ほどを手に取り、顔全体になじませてからやさしく洗い流すだけです。

泡立てが不要なので、洗顔時間を短縮できます。

石けんで落とせるメイクであれば対応しています。

密着性の高いメイクや日焼け止めには、クレンジングの併用が推奨されています。

全成分は石けん素地（カリ石鹸）をベースに、ヒアルロン酸Na・グリセリン・海塩・クエン酸・スサビノリエキス・ハッカ葉油など複数の自然由来成分を配合。

馬油100%の石けん素地と自社有機農場のハーブ・温泉水が一体になったフローラジェリーソープは、摩擦を抑えながらやさしく汚れを落とし、洗い上がりにしっとりとしたうるおいを感じられます。

泡立て不要のジェルで毎日の洗顔をシンプルに整えながら、穏やかなハーブの香りに包まれる時間を楽しめます。

フローラジェリーソープの紹介でした。

よくある質問

Q. フローラジェリーソープはどこで購入できますか？

A. ネオナチュラル公式サイトおよび本店、楽天市場店のほか、東急ハンズ、ロフト、イズミ、アピタなどで購入できます。

ウェブ先行発売は2026年6月1日（月）朝10時から、店頭発売は2026年6月15日（月）より順次です。

Q. メイクをしている日でも使えますか？

A. 石けんで落とせるメイクであれば使用できます。

ただし密着性の高いメイクや日焼け止めにはクレンジングの併用が推奨されています。

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