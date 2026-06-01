噛むたびに旨辛の層が広がる網目チップス！ ブルボン「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」

記事ポイント 独自の網目状加工で厚みがありながら噛み砕きやすい食感のポテトチップス3種類の唐辛子をブレンドし、にんにく・チキンの旨味を重ねた旨辛フレーバー2026年6月16日（火）から期間限定で全国発売、内容量98g 独自の網目状加工で厚みがありながら噛み砕きやすい食感のポテトチップス3種類の唐辛子をブレンドし、にんにく・チキンの旨味を重ねた旨辛フレーバー2026年6月16日（火）から期間限定で全国発売、内容量98g

ブルボン「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」

商品名：ガチじゃが旨辛HOTチリ味内容量：98g発売日：2026年6月16日（火）全国発売価格：オープンプライス販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など賞味期限：10カ月販売期間：期間限定

ブルボンが展開する「ガチじゃが」シリーズは、独自技術で生地を網目状に加工し、噛み心地と食べ応えにこだわったポテトチップスです。

厚みを持たせながらも噛み砕きやすい独特の食感を実現しており、定番品と期間限定品を組み合わせたシリーズ展開が行われています。

今回の「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」は、そのシリーズにこの時期だけ加わる限定フレーバーです。

3種の唐辛子が生む旨辛の味わい

「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」は、3種類の唐辛子をブレンドし、風味とコク、辛味をバランスよく感じる味わいに仕上がっています。

唐辛子の辛味だけでなく、にんにくやチキンなどの旨味も生地に組み合わせており、後を引く旨辛のおいしさが楽しめます。

唐辛子ごとに異なる辛味の立ち方やコクが重なり、一口ごとに風味の奥行きを感じられる構成です。

網目状の生地が生み出す独特の食感

「ガチじゃが」シリーズ最大の特徴は、独自技術による網目状の生地加工です。

厚みがあるにもかかわらず噛み砕きやすく、ガチッとした噛み心地と軽やかな歯ざわりを同時に味わえます。

この網目構造が旨辛のチリフレーバーをしっかりと受け止め、一枚ごとに濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。

スナック菓子でありながら食べ応えが強く、少量でも満足感を得やすい仕様です。

量販店・ドラッグストアで手に入る期間限定品

全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます。

価格はオープンプライスで、各販売店の価格設定に応じて購入できます。

賞味期限は10カ月と長めに設定されており、まとめ買いにも向いています。

発売期間は限定のため、店頭での取り扱いが終了すると入手困難になります。

3種の唐辛子が生み出す重層的な辛味とコクに、にんにく・チキンの旨味が加わった「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」。

噛むたびに旨辛の満足感が広がります。

網目状の生地ならではのガチッとした噛み心地と、期間限定でしか出合えない旨辛フレーバーを存分に楽しめる一品です。

「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」はどこで買えますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます。

2026年6月16日（火）から全国発売で、価格はオープンプライスです。

Q. 「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」の内容量と賞味期限は？

A. 内容量は98gで、賞味期限は10カ月です。

期間限定商品のため、販売が終了すると購入できなくなります。

Q. 辛味の特徴はどのようなものですか？

A. 3種類の唐辛子をブレンドしており、風味とコク、辛味をバランスよく感じる味わいです。

にんにくやチキンなどの旨味も組み合わせています。

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